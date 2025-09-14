"Krivo mi je": Uroš Trifunović se vratio kući, pa se osvrnuo na bolnu eliminaciju sa Eurobasketa

Uroš Trifunović ponovo pred navijačima Partizana poslije godinu dana.

Izvor: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaš Makabija iz Tel Aviva Uroš Trifunović vratio se pred navijače Partizana poslije godinu dana. Prošlu sezonu je proveo u Tofašu, da bi ga sjajne partije preporučile evropskom velikanu koji će mečeve Evrolige i u novoj sezoni igrati kao domaćin u dvorani "Aleksandarn Nikolić". Makabi je u prvom nezvaničnom okršaju slavio sa 103:96.

Trifunović je postigao sedam poena u pobjedi svog tima, a u posljednjem momentu je otpao sa spiska za Eurobasket zbog povrede. Nekadašnji bek crno-bijelih je srećan zbog povratka u Beograd.

"Lijepo mi je što sam se vratio, drago mi je i što ćemo igrati u Beogradu Evroligu. Kao i uvijek lijepa atmosfera kod navijača Partizana. Bilo je zadovoljstvo iigrati i vidimo se u decembru ponovo", rekao je Trifunović za "Zona press".

"Pionir, to je hala u kojoj sam ja odrastao, otputovao odavde, ovdje sam bio do prije dvije tri godine, lijepo mi je što se vraćam ovdje", kaže srpski bek i naglašava da se u novom klubu sjajno snašao:

"Super je sve, ljudi su jako ljubazni i vode računa o svemu. Makabi je velikan evropske košarke."

Nije moglo da prođe bez osvrta na neuspjeh Srbije na Eurobasketu. Trifunović smatra da je jedan loš dan presudio izabranicima Svetislava Pešića.

"Krivo mi je jer znam koliko vrijedi ta ekipa i svi su očekivali zlato, jednostavno to je sport, povrede, loš dan. To je ista ekipa koja je osvojila sve medalje u prethodne dvije godine, tako da, veliko poštovanje", rekao je Trifunović.