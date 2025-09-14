logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Krivo mi je": Uroš Trifunović se vratio kući, pa se osvrnuo na bolnu eliminaciju sa Eurobasketa

"Krivo mi je": Uroš Trifunović se vratio kući, pa se osvrnuo na bolnu eliminaciju sa Eurobasketa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Uroš Trifunović ponovo pred navijačima Partizana poslije godinu dana.

Uroš Trifunović sa Makabijem u Beogradu Izvor: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaš Makabija iz Tel Aviva Uroš Trifunović vratio se pred navijače Partizana poslije godinu dana. Prošlu sezonu je proveo u Tofašu, da bi ga sjajne partije preporučile evropskom velikanu koji će mečeve Evrolige i u novoj sezoni igrati kao domaćin u dvorani "Aleksandarn Nikolić". Makabi je u prvom nezvaničnom okršaju slavio sa  103:96.

Trifunović je postigao sedam poena u pobjedi svog tima, a u posljednjem momentu je otpao sa spiska za Eurobasket zbog povrede. Nekadašnji bek crno-bijelih je srećan zbog povratka u Beograd.

"Lijepo mi je što sam se vratio, drago mi je i što ćemo igrati u Beogradu Evroligu. Kao i uvijek lijepa atmosfera kod navijača Partizana. Bilo je zadovoljstvo iigrati i vidimo se u decembru ponovo", rekao je Trifunović za "Zona press".

"Pionir, to je hala u kojoj sam ja odrastao, otputovao odavde, ovdje sam bio do prije dvije tri godine, lijepo mi je što se vraćam ovdje", kaže srpski bek i naglašava da se u novom klubu sjajno snašao:

"Super je sve, ljudi su jako ljubazni i vode računa o svemu. Makabi je velikan evropske košarke."

Nije moglo da prođe bez osvrta na neuspjeh Srbije na Eurobasketu. Trifunović smatra da je jedan loš dan presudio izabranicima Svetislava Pešića.

"Krivo mi je jer znam koliko vrijedi ta ekipa i svi su očekivali zlato, jednostavno to je sport, povrede, loš dan. To je ista ekipa koja je osvojila sve medalje u prethodne dvije godine, tako da, veliko poštovanje", rekao je Trifunović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Uroš Trifunović Makabi Tel Aviv Eurobasket 2025

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC