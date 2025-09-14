logo
Lukavi Ataman ili uigrani Nijemci? Turčin je već spremio pesnice, ali se pita još neko na Eurobasketu

Lukavi Ataman ili uigrani Nijemci? Turčin je već spremio pesnice, ali se pita još neko na Eurobasketu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Njemačka i Turka riješiće pitanje šampiona Evrope. Meč se igra u Rigi. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nemanje Stanojčića.

Danas finale Eurobasketa 2025 Turska Njemačka Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Ergin Ataman ne bježi od uloge favorita, čak naprotiv, tvrdi javno da je Turska bolja od Njemačke i da će da osvoji zlato na Eurobasketu. Potpuno suprotno od načina obraćanja i biranja riječi drugih selektora, pa čak i Svetislava Pešića. Svi smiruju, ne žele da stvaraju pritisak i slično. Turski trener vidi stvari drugačije i to ga ne dotiče previše.

"Iskreno, ne znam kako razmišljaju moji rivali sa klupa drugih timova. Ali kada kažem da smo favoriti i da smo spremni da osvojimo i dobijemo mečeve javno. Kažem to zato što imam sjajne igrače. Svi ti igrači imali su sjajne sezone u klubovima. Nije mi teško da ih sastavim. Džedi je kapiten, uradio je dobar posao u svlačionici. Niko se ne žali kada igra minut ili dva. Imam ovdje Jurtsevena mog centra iz Panatinaikosa koji je tako igrao, pa se nikada nije žalio. Adem Bona je bio sjajan u Filadelfiji, a ovdje je igrao pet minuta na nekim mečevima i ne žali se. To je unikatno zato sam rekao da smo spremni da dobijemo mečeve. Ja ne igram finala, ja ih dobijam", poručio je Ataman uoči večerašnjeg finala od 20 časova i tako lukavim potezom prebacio sav pritisak na sebe i potpuno rasteretio igrače.

Imao je i neke izjave koje su privukle veliko pažnju i tišinu tako je pored isticanja da on ne igra finale, već da ga dobija, rekao još nešto. Tvrdi da je on najbolji trener u Evropi u posljednjih 10 godina.

"Svako može da nauči nešto novo svakog dana, tako je i sa mnom. Možda je ego, možda je realnost da sam najbojli trener u Evropi u posljednjih 10 godina. Takođe, želim da kažem da mnogo prijatelja u Grčkoj koji su ljuti jer su izgubili, kada smo mi pobijedili, ja nisam pokazao previše emocija, nisam podigao pesnicu u vazduh zbog poštovanja prema Grčkoj. Spremio sam tu pesnicu za nedjelju kada osvojimo titulu", jasan je Ataman.

Šta su na to rekli Nijemci?

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Poslije konferencije na kojoj su bili Ergin Ataman i Džedi Osman sa medijima su pričali Alen Ibrahimagić i Denis Šruder. Upravo je kapiten nacionalnog tima upitan za izjavu turskog selektora koji je rekao "ako sam u finalu, pobijediću". Nije htio previše da priča o toj temi.

"Trudimo se da se fokusiramo na sebe. Jasna mi je njegova strategija, ali mi hoćemo da se takmičimo, da se držmo zajedno kao tim i da osvojimo trofej", poručio je Šruder. Svjestan je i on da je najveća snaga Njemačke upravo ta uigranost i činjenica da se poznaju dosta dugo i da igraju zajedno. Uostalom, u pitanju je tim koji je aktuelni šampion svijeta.

Ko će da osvoji bronzu?

U meču za treće mjesto sastaće se Finska i Grčka. Obje ekipe doživjele su ubjedljvie poraze u polufinalima. Finci od Nijemaca, a Grci od Turaka. Poslije tih mečeva, a prije današnjeg okrašaja, čelnici finske reprezentacije održali su trening i pričali sa medijima o najavi meča, dok su grčki igrači sve to izbjegli.

Meč se igra u 16 časova po srednjeevropskom, 17 sati po lokalnom i sa jedne strane biće Janis Adetokunbo, sa druge Lauri Markanen. Podsjećanja radi, Finska je izbacila Srbiju u osmini finala takmičenja.

