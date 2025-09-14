Lukavi Ataman ili uigrani Nijemci? Turčin je već spremio pesnice, ali se pita još neko na Eurobasketu

Njemačka i Turka riješiće pitanje šampiona Evrope. Meč se igra u Rigi. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nemanje Stanojčića.

Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Ergin Ataman ne bježi od uloge favorita, čak naprotiv, tvrdi javno da je Turska bolja od Njemačke i da će da osvoji zlato na Eurobasketu. Potpuno suprotno od načina obraćanja i biranja riječi drugih selektora, pa čak i Svetislava Pešića. Svi smiruju, ne žele da stvaraju pritisak i slično. Turski trener vidi stvari drugačije i to ga ne dotiče previše.

"Iskreno, ne znam kako razmišljaju moji rivali sa klupa drugih timova. Ali kada kažem da smo favoriti i da smo spremni da osvojimo i dobijemo mečeve javno. Kažem to zato što imam sjajne igrače. Svi ti igrači imali su sjajne sezone u klubovima. Nije mi teško da ih sastavim. Džedi je kapiten, uradio je dobar posao u svlačionici. Niko se ne žali kada igra minut ili dva. Imam ovdje Jurtsevena mog centra iz Panatinaikosa koji je tako igrao, pa se nikada nije žalio. Adem Bona je bio sjajan u Filadelfiji, a ovdje je igrao pet minuta na nekim mečevima i ne žali se. To je unikatno zato sam rekao da smo spremni da dobijemo mečeve. Ja ne igram finala, ja ih dobijam", poručio je Ataman uoči večerašnjeg finala od 20 časova i tako lukavim potezom prebacio sav pritisak na sebe i potpuno rasteretio igrače.

Imao je i neke izjave koje su privukle veliko pažnju i tišinu tako je pored isticanja da on ne igra finale, već da ga dobija, rekao još nešto. Tvrdi da je on najbolji trener u Evropi u posljednjih 10 godina.

"Svako može da nauči nešto novo svakog dana, tako je i sa mnom. Možda je ego, možda je realnost da sam najbojli trener u Evropi u posljednjih 10 godina. Takođe, želim da kažem da mnogo prijatelja u Grčkoj koji su ljuti jer su izgubili, kada smo mi pobijedili, ja nisam pokazao previše emocija, nisam podigao pesnicu u vazduh zbog poštovanja prema Grčkoj. Spremio sam tu pesnicu za nedjelju kada osvojimo titulu", jasan je Ataman.

Šta su na to rekli Nijemci?

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Poslije konferencije na kojoj su bili Ergin Ataman i Džedi Osman sa medijima su pričali Alen Ibrahimagić i Denis Šruder. Upravo je kapiten nacionalnog tima upitan za izjavu turskog selektora koji je rekao "ako sam u finalu, pobijediću". Nije htio previše da priča o toj temi.

"Trudimo se da se fokusiramo na sebe. Jasna mi je njegova strategija, ali mi hoćemo da se takmičimo, da se držmo zajedno kao tim i da osvojimo trofej", poručio je Šruder. Svjestan je i on da je najveća snaga Njemačke upravo ta uigranost i činjenica da se poznaju dosta dugo i da igraju zajedno. Uostalom, u pitanju je tim koji je aktuelni šampion svijeta.

Ko će da osvoji bronzu?

U meču za treće mjesto sastaće se Finska i Grčka. Obje ekipe doživjele su ubjedljvie poraze u polufinalima. Finci od Nijemaca, a Grci od Turaka. Poslije tih mečeva, a prije današnjeg okrašaja, čelnici finske reprezentacije održali su trening i pričali sa medijima o najavi meča, dok su grčki igrači sve to izbjegli.

Meč se igra u 16 časova po srednjeevropskom, 17 sati po lokalnom i sa jedne strane biće Janis Adetokunbo, sa druge Lauri Markanen. Podsjećanja radi, Finska je izbacila Srbiju u osmini finala takmičenja.