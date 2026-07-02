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Nikola Jokić nakon trijumfa "orlova" u Švajcarskoj: "Osjećali smo se kao da igramo kod kuće"

Nikola Jokić nakon trijumfa "orlova" u Švajcarskoj: "Osjećali smo se kao da igramo kod kuće"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski košarkaš Nikola Jokić mijenja Bogdana Bogdanovića u ulozi kapitena "orlova".

Nikola jokic poslije svajcaraca necu da pricam o tome Izvor: Pedja Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Najbolji centar planete Nikola Jokić govorio je na koferenciji za medije poslije ubjedljive pobjede protiv Švajcarske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. On je završio meč sa impresivnim učinkom od 22 poena, 14 skokova i sedam asistencija, ali je odbio da govori o svom individualnom učinku.

Iako je iza njega iscrpljujuća sezona sa Denver Nagetsima, Jokić se odazvao Dušanu Alipijeviću i tako dao do znanja da na njega može da računa u budućnosti.

"Dobro veče svima. Mislim da ova konferencija treba da bude o ovoj pobjedi i o timu. Nismo počeli dobro, pričaću samo o utakmici, neću pričati o sebi, izvini. Nismo dobro ušli u utakmicu, nismo dobro koristili male faulove. Bili smo agresivni kada nije trebalo, a nismo bili agresivni kada je trebalo", počeo je Jokić izlaganje i nastavio sa analizom:

"Nismo kontrolisali skokove ni u prvom ni u drugom poluvremenu. Oni su igrali sa sjajnom energijom, uspjeli smo da pronađemo pravi momentum i okrenemo stvari u svoju korist".

Srbija je imala ogromnu podršku navijača u Švajcarskoj, što je najbolji srpski košarkaš emotivno doživeo.

"Osjećali smo se kao da igramo kod kuće. Bili su naš šesti igrač, zbog toga igramo. Bio je sjajan osjećaj slušati himnu, naš jezik i vidjeti zastave na tribinama, emocije su tokom cijele utakmice bile na jako visokom nivou."

Još malo o rivalu koji je bio konkurentan tokom tri četvrtine. "Pričao sam sa trenerom, nema favorita i autsajdera u ovim kvalifikacijama. Igrači igraju na visokom nivou, detalji odlučuju u ovakvim mečevima. Bili smo spremni za njih, kontrolisali smo utakmicu sa nekim greškama. Poštujemo ih, ali nismo im dozvolili da nas iznenade", zaključio je Jokić.

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Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

 (MONDO)

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Tagovi

Nikola Jokić Srbija

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