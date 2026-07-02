Reprezentacija Srbije mora da pobijedi Hrvatsku, pa zatim još jednog protivnika u borbi za peto mjesto, prije nego što dobije šansu da ide na U20 Mundijal.

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Fudbalska reprezentacija Srbije sastavljena od igrača do 19 godina upisala je dva poraza na početku Evropskog prvenstva. Nakon izgubljenog meča protiv Italije u prvom kolu, ekipa Gordana Petrića izgubila je i od Ukrajine u drugoj rundi turnira na kojem učestvuje osam najboljih evropskih selekcija.

Do kraja grupne faze ostao je samo još jedan meč, a sada je jasno da će Srbija morati da ga pobijedi kako bi izborila nastavak takmičenja. Jasno je da Srbija ne može do polufinala Evropskog prvenstva, ali je dobra vijest što trećeplasirane ekipe iz obje grupe imaju meč za peto mjesto na turniru - a ono je posebno važno!

Pored Azerbejdžana koji se kvalifikovao kao domaćin turnira, Evropa je dobila još četiri pozicije i njih će popuniti polufinalisti Evropskog prvenstva. Sa druge strane, petoplasirani tim na turniru igraće interkontinentalni baraž za posljednje mjesto na Svjetskom prvenstvu igrača do 20 godina. Tamo će pored evropskog učestvovati i timovi iz Azije, Južne Amerike i Okeanije.

Vidi opis Srbija još može na Svjetsko prvenstvo u fudbalu: Evo šta je potrebno "orlićima" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Srbiju od tog turnira dijele dvije pobjede. Prvo u grupnoj fazi Evropskog prvenstva Srbija mora da savlada Hrvatsku, koja je protiv Italijana osvojila bod i zato je u boljoj poziciji od nas. Međusobni meč u trećem kolu odlučiće o trećem timu u grupi, a "orlićima" samo pobjeda donosi još jednu utakmicu.

Ukoliko tim Gordana Petrića savlada hrvatsku reprezentaciju, u borbi za peto mjesto na turniru igraće protiv trećeplasiranog tima iz grupe A. Tamo su Španija i Njemačka sa po šest bodova obezbijedile polufinale, dok će se nakon dva poraza Danska i Vels boriti za treću poziciju u grupi.

Pobjeda protiv Hrvatske, pa pobjeda protiv boljeg iz okršaja Danske i Velsa donijele bi Srbiji šansu da ipak učestvuje na Svjetskom prvenstvu koje je prije 11 godina osvojila generacija predvođena selektorom Veljkom Paunovićem. Neće biti nimalo lako, ali treba imati u vidu da Gordan Petrić na ovom turniru ne može da računa na čak šestoricu veoma važnih igrača - Veljka Milosavljevića, Adema Avdića, Andreja Bačanina, Andriju Maksimovića, Vasilija Kostova i kapitena Mihajla Cvetkoviča.

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(MONDO)