Čovjek koji se na društvenim mrežama predstavlja kao turski skaut je žestoko napao Srbe i izazvao buru.

Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentacija Srbije do 19 godina učestvuje na Evropskom prvenstvu u fudbalu. Izgubila je prvi meč od Italije (0:2) i na mečevima protiv Ukrajine (danas u 19 časova) i Hrvatske (5. jula u 17h) traži mjesto u narednoj rundi. Prije svega toga je na društvenim mrežama nastao haos zbog fotografije na kojoj "orlići" dižu tri prsta.

Slika je nastala pred početak šampionata gdje su se srpski igrači slikali i pozirali. Većina njih je podigla tri prsta. Ali, jedan Turčin je napravio haos zbog očiglednog nedostatka osnovnog obrazovanja. Na društvenim mrežama se potpisuje kao "Turski skaut" i njegova objava podigla je buru.

Vidi opis "Ti bre pojma nemaš šta tri prsta znače": Turčin napao srpske fudbalere zbog "četničkog pozdrava" i napravio haos Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Ekipa Srbije do 19 godina je na zvaničnom slikanju napravila četnički pozdrav. To je četnički simbol koji asocira na ubistvo Bošnjaka, Hrvata, Albanaca i Srba koji su bili protiv njih. To ne zanima UEFA, ali da su Turci napravili znak sa vukom bio bi problem", napisao je on.

Naravno, to je izazvalo ekspresnu reakciju srpskih navijača koji su mu pisali i krenuli da mu objašnjavaju o čemu se tačno radi.

"Nemaš ti pojma šta znače tri prsta"

‼️ HUGE SCANDAL



Serbia’s U19 team giving the Chetnik salute in the official team photo.



The Chetnik symbol is associated with the murder of tens of thousands of Bosniaks, Croats, Albanians and Serbs who opposed them.



Chetnik forces killed an estimated 50,000–68,000 Bosniaks…pic.twitter.com/qvxFRufSKd — Turk Scout (@ScouTurk)July 1, 2026

Ređali su se komentari srpskih navijača, ali i onih koji nemaju veze sa Srbijom već imaju osnovno obrazovanje i bar znaju da provjere informacije prije objavljivanja.

"To je hrišćanski znak, tri prsta i srpski sportisti ga koriste decenijama", bio je jedan od komentara uz slike na kojima to rade Novak Đoković, Nikola Jokić, Aleksandar Mitrović i mnogi drugi srpski asovi.

Bio je to početak bure i poruka poput one "da sve to lako može da se provjeri na internetu i da bi mogao da uradi to prije objave".

"Tri prsta su pozdrav koji je poznat u Srbiji i predstavlja sveto trojstvo", glasio je jedan od komentara. Objasnili su mu i šta znači kada se neko krsti i kako izgleda "u ime oca, sina i svetoga duha"...