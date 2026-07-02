Srbija povela, pa se ugasila protiv Ukrajine na Euru: "Orlići" bez šansi za polufinale

Reprezentacija Ukrajine savladala je Srbiju na Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina.

Izvor: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Nakon uvodnog poraza od Italije 2:0 (1:0) Srbija je izgubila i drugi meč grupne faze na Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina.

Bolja od "orlića" bila je selekcija Ukrajine sa 2:1 (1:1) poslije preokreta. Sada je jasno da Ukrajina ide dalje u polufinale, a Srbija ukoliko pobijedi Hrvatsku u poslednjem kolu, boriće se za peto mjesto.

Srpski fudbaleri su poveli u 16. minutu golom Đorđa Rajkovića, ali je u periodu od 32. do 36. minutu Ukrajina preokrenula pogocima Vitalija Hljuta. Posebno je impresivan bio njegov drugi gol sjajnim udarcem sa 25 metara, za kako se ispostavilo na kraju, konačnih 1:2.

(MONDO)