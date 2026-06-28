Nijemci tvrde da je Andrija Maksimović samoinicijativno odbio Srbiju

Srpski fudbaler Andrija Maksimović samoinicijativno odlučio da bude na pripremama RB Lajpciga umjesto na Evropskom prvenstvu za omladince.

Izvor: MN PRESS

Omladinska reprezentacija Srbije trebalo je da bude jedan od najvećih favorita za osvajanje Evropskog prvenstva koje se tokom ljeta igra u Velsu, ali selektor Gordan Petrić nije mogao da računa na najbolji tim. Redom su otpadale sa spiska najveće zvijezde nacionalnog tima, a među njima i Andrija Maksimović - stigla je informacija da mu RB Lajpcig nije dozvolio da nastupi.

Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina nije upisano u FIFA kalendar, pa klubovi imaju slobodu da "zabrane" svojim fudbalerima nastupe za nacionalni tim. To pravo su iskoristili Anderleht u slučaju Mihajla Cvetkovića i Crvena zvezda u slučaju Vasilija Kostova, dok njemački Bild tvrdi da je Andrija Maksimović sam tražio da ne nastupa za reprezentaciju!

"Da bi se konačno etablirao u klubu kao jedan od važnijih igrača, on je dobrovoljno odustao od nastupa na EP omladinaca, koje počinje danas. Konačnu odluku donio je poslije konsultacija sa sportskim rukovodstvom RB Lajpciga", navodi se u tekstu nkemačkog lista, koji možda na ovaj način samo "skida odgovornost" sa Lajpciga.

Crvena zvezda je u ljeto 2025. godine prodala Andriju Maksimovića za 14 miliona evra, bonuse i procente od naredne prodaje, ali njegova prva godina u Njemačkoj nije bila uspješna. Obilježile su je povrede, mučio se i sa privikavanjem na drugačiji tempo igre, pa je sakupio samo deset nastupa - na osam mečeva Bundeslige odigrao je 88 minuta, a na dva meča u Kupu Njemačke još 20 minuta.

RB Lajcpig je bio nezadovoljan radom prethodnog trenera djelimično i zbog toga što Maksimović nije bio više uključen u aktivnosti prvog tima, pa je tokom ljeta napravljena promjena. Vjeruje se da je na nju lično uticao Jirgen Klop, koji će od Martina Demikelisa tražiti da srpski fudbaler više igra. Zbog toga je Andrija odlučio da propusti obaveze u omladinskoj reprezentaciji i prođe pripreme sa svojim klubom.

Pored Maksimovića, selektor Gordan Petrić nije mogao da računa na štopera Bornmuta Veljka Milosavljevića, lijevog beka Crvene zvedze Adema Avdića, centralne vezne Andreja Bačanina i Vasilija Kostova, kao i napadača Mihajla Cvetkovića. Svi oni bili bi ogromni aduti nacionalnog tima i gotovo sigurni starteri na Evropskom prvenstvu.

Srbija je na Evropskom prvenstvu koje se igra od 28. juna do 11. jula smještena u grupu B. Protivnici će biti Italija, Hrvaska i Ukrajina, a dva najbolja tima prolaze u polufinale. Svi polufinalisti obezbjeđuju plasman na Svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina, a trećeplasirane selekcije u grupama boriće se za peto mjesto koje vodi u baraž.

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(MONDO)