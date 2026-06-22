Reprezentacija Srbije prvi put trenirala na počeku završnih priprema za Evropsko prvenstvo u Velsu od 29. juna
Reprezentacija Srbije u uzrastu do 19 godina u ponedjeljak uveče prvi put je trenirala na stadionu Partizana, na početku priprema za učešće na Evropskom prvenstvu u Velsu (od 29. juna).
U odsustvu niza važnih igrača, selektor Gordan Petrić okupio je ekipu u glavnom gradu Srbije i u četvrtak 25. juna povešće je u Vels, gdje će 29. juna "orlići" igrati prvu utakmicu Evropskog prvenstva protiv Italije u Kernarfonu. Tri dana poslije toga, 2. jula, Srbija će igrati protiv Ukrajine u Bangoru, a tri dana kasnije, 5. jula, protiv Hrvatske takođe u Kernarfonu.
Među projektovanim nosiocima igre biće članovi ekipe koja je izborila istorijski plasman na EURO - počev od golmana Vuka Draškića, a u tu su još: Nikola Simić, Strahinja Stojković, Bogdan Kostić, Luka Zarić, Aleksa Damjanović...
Pogledajte kako je izgledao prvi trening Srbije pred Evropsko prvenstvo.
Srbija je dugo čekala EP
Srbija počela misiju "Evropsko prvenstvo": Gordan Petrić izveo "orliće" na Partizanov stadion
Reprezentacija Srbije nije se kvalifikovala za Evropsko prvenstvo u ovom uzrastu još od 2022. godine, kada je ispala u grupnoj fazi bez izjedne pobjede. Početkom prošle decenije Srbija je imala velikih uspjeha u ovom uzrastu - tri polufinala EP (2009, 2011. i 2014), kao i titulu prvaka svijeta 2013. godine u Litvaniji, u generaciji koju je na terenu predvodio Aleksandar Mitrović, a sa klupe selektor Ljubinko Drulović.
Kako su se "orlići" kvalifikovali?
Srbija počela misiju "Evropsko prvenstvo": Gordan Petrić izveo "orliće" na Partizanov stadion
Ekipa Gordana Petrića prošla je na EP kroz dvokružni sistem kvalifikacija. Najprije je u Karlovcu prošla pobjedama protiv Gibralatara (4:0) i Gruzije (3:1) kao drugoplasirana, iza lidera i domaćina, Hrvatske. Potom je u "glavnoj fazi" u Gimaraešu pobijedila Englesku 2:0, remizirala protiv domaćina, Portugala (1:1), pa u posljednjem kolu savladala Poljsku (1:0) i otišla na Evropsko prvenstvo.
Na završnom turniru igraće samo osam reprezentacija:
- Grupa A: Vels, Danska, Nemačka, Španija
- Grupa B: Hrvatska, Srbija, Italija, Ukrajina
Po dvije prvoplasirane ekipe ući će u polufinale, a trećeplasirane će igrati plej-of za plasman na Svjetsko prvenstvo u uzrastu do 20 godina. Taj turnir će 2027. godine biti održan u Azerbejdžanu i Uzbekistanu.
Ko sve ne igra za Srbiju?Izvor: MN PRESS
Reprezentacija je prethodnih dana ostala bez niza nosilaca igre, pa na Evropsko prvenstvo u Vels odlazi drastično oslabljena.
Mihajlo Cvetković, Andrija Maksimović i Vasilije Kostov nisu dobili dozvolu svojih klubova, Anderlehta, RB Lajpciga i Crvene zvezde, Adem Avdić (Zvezda) i Veljko Milosavljević (Bornmut) su povrijeđeni, a posljednji je otpao Andrej Bačanin, talenat Bazela, takođe zbog povrede.