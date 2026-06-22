Reprezentacija Srbije prvi put trenirala na počeku završnih priprema za Evropsko prvenstvo u Velsu od 29. juna

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije u uzrastu do 19 godina u ponedjeljak uveče prvi put je trenirala na stadionu Partizana, na početku priprema za učešće na Evropskom prvenstvu u Velsu (od 29. juna).

U odsustvu niza važnih igrača, selektor Gordan Petrić okupio je ekipu u glavnom gradu Srbije i u četvrtak 25. juna povešće je u Vels, gdje će 29. juna "orlići" igrati prvu utakmicu Evropskog prvenstva protiv Italije u Kernarfonu. Tri dana poslije toga, 2. jula, Srbija će igrati protiv Ukrajine u Bangoru, a tri dana kasnije, 5. jula, protiv Hrvatske takođe u Kernarfonu.

Među projektovanim nosiocima igre biće članovi ekipe koja je izborila istorijski plasman na EURO - počev od golmana Vuka Draškića, a u tu su još: Nikola Simić, Strahinja Stojković, Bogdan Kostić, Luka Zarić, Aleksa Damjanović...

Pogledajte kako je izgledao prvi trening Srbije pred Evropsko prvenstvo.

Srbija je dugo čekala EP

Vidi opis Srbija počela misiju "Evropsko prvenstvo": Gordan Petrić izveo "orliće" na Partizanov stadion Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Reprezentacija Srbije nije se kvalifikovala za Evropsko prvenstvo u ovom uzrastu još od 2022. godine, kada je ispala u grupnoj fazi bez izjedne pobjede. Početkom prošle decenije Srbija je imala velikih uspjeha u ovom uzrastu - tri polufinala EP (2009, 2011. i 2014), kao i titulu prvaka svijeta 2013. godine u Litvaniji, u generaciji koju je na terenu predvodio Aleksandar Mitrović, a sa klupe selektor Ljubinko Drulović.

Kako su se "orlići" kvalifikovali?

Vidi opis Srbija počela misiju "Evropsko prvenstvo": Gordan Petrić izveo "orliće" na Partizanov stadion Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Ekipa Gordana Petrića prošla je na EP kroz dvokružni sistem kvalifikacija. Najprije je u Karlovcu prošla pobjedama protiv Gibralatara (4:0) i Gruzije (3:1) kao drugoplasirana, iza lidera i domaćina, Hrvatske. Potom je u "glavnoj fazi" u Gimaraešu pobijedila Englesku 2:0, remizirala protiv domaćina, Portugala (1:1), pa u posljednjem kolu savladala Poljsku (1:0) i otišla na Evropsko prvenstvo.

Na završnom turniru igraće samo osam reprezentacija:

Grupa A: Vels, Danska, Nemačka, Španija

Grupa B: Hrvatska, Srbija, Italija, Ukrajina

Po dvije prvoplasirane ekipe ući će u polufinale, a trećeplasirane će igrati plej-of za plasman na Svjetsko prvenstvo u uzrastu do 20 godina. Taj turnir će 2027. godine biti održan u Azerbejdžanu i Uzbekistanu.

Ko sve ne igra za Srbiju?

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija je prethodnih dana ostala bez niza nosilaca igre, pa na Evropsko prvenstvo u Vels odlazi drastično oslabljena.

Mihajlo Cvetković, Andrija Maksimović i Vasilije Kostov nisu dobili dozvolu svojih klubova, Anderlehta, RB Lajpciga i Crvene zvezde, Adem Avdić (Zvezda) i Veljko Milosavljević (Bornmut) su povrijeđeni, a posljednji je otpao Andrej Bačanin, talenat Bazela, takođe zbog povrede.