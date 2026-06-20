Težak udarac za Srbiju pred Evropsko prvenstvo: Ni Vasilije Kostov ne igra, Zvezda ga povukla

Vasilije Kostov neće igrati za omladinsku reprezentaciju Srbije na Evropskom prvenstvu

Izvor: MN PRESS

U-19 reprezentacija Srbije zaigraće od 29. juna na Evropskom prvenstvu bez čak petorice najvećih zvijezda. Ofanzivni vezista Vasilije Kostov (18) posljednji je u tom nizu, jer je Crvena zvezda odlučila da je potrebniji ekipi Dejana Stankovića nego omladinskoj selekciji Srbije, objavio je "Meridian sport".

Prije Zvezde, istu odluku o svojim reprezentativcima donijeli su Anderleht, koji je povukao Mihajla Cvetkovića, i RB Lajpcig, koji nije dozvolio Nemanji Maksimoviću da igra na Evropskom prvenstvu. Kada se uz ta imena doda i odsustvo povrijeđenih Veljka Milosavljevića (Bornmut) i Adema Avdića (Crvena zvezda), nije potrebno naglašavati koliko je to udaraca za ekipu koju će Gordan Petrić sljedeće nedjelje povesti u Vels.

"Sama činjenica da je momak rođen 2008. godine izuzetno važan za tim Dejana Stankovića i predstojeće kvalifikacije za Ligu šampiona, a da će se EURO održati van FIFA termina daje za pravo klubovima da se pitaju oko toga hoće li pustiti igrača na turnir", navedeno je u tekstu.

Zvezda neće da joj se pojavi "Slučaj Avdić"

Pretpostavka je da je Zvezda ovako odlučela poslije neprijatne epizode Adema Avdića u "A" reprezentaciji početkom juna, kada je doživio tešku povredu, kidanje ligamenta koljena, nastupajući za "orlove". Samo nekoliko dana nakon toga očekivao se njegov veliki transfer, kao što se na "Marakani" ovog ljeta nadaju i istorijskom obeštećenju za Kostova.

U svemu tome, najviše trpi omladinska reprezentacija, koja će praktično bez pola tima i bez najzvučnijih imena nastupati na teško izborenom Evropskom prvenstvu u grupi sa Italijom, Ukrajinom i Hrvatskom.