Srbija lagano srušila Švajcarce: Nikola Jokić zaplesao u dresu "orlova" pred spektakl protiv BiH u Beogradu

Siguran trijumf košarkaša Srbije u Švajcarskoj u kvalifikacijama za Mundobasket.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaši Srbije savladali su selekciju Švajcarske u gostima rezultatom 97:73, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Za tri dana ih očekuje duel sa Bosnom i Hercegovinom na domaćem terenu.

"Orlove" je kao kapiten po prvi put predvodio Nikola Jokić. Trostruki MVP NBA lige nije forsirao, ali je ponovo stigao do vanserijskog učinka…

Četa Dušana Alimpijevića je imala ogromnu podršku Švajcarskoj, izgledalo je kao da igraju na domaćem parketu, a mnogo bolju atmosferu treba očekivati u "Pioniru" u ponedjeljak.

Švajcarci su se dobro držali, iskoristili su individualni kvalitet nekoliko igrača, ali Srbija je jednostavno mnogo bolji tim. Aleksa Avramović je dao varnicu, Nikola Jović je još jednom izgarao u reprezentativnim dresu, dok je Jokić radio ono što radi najbolje - motivisao i činio saigrača mnogo boljim.

Tokom tri četvrtine, Srbija nije uspjela da napravi osjetniju prednost, domaćin je pronalazio rješenja da ostane u igri, ali su "orlovi" u posljednjoj dionici prije svega zaigrali bolje u odbrani, a onda je prodisao i napad.

Ne treba trošiti riječi na Nikolu Jokića koji je meč završio kao najefikasniji sa 22 poena, 14 skokova i sedam asistencija. Počeo je u laganom ritmu i na kraju stigao do svog "prosjeka". Ispratio ga je Nikola Jović koji je imao isti broj poena uz dva skoka i pet asistencija.

Nikola Tanasković je profitirao od Jokićevih asistencija pa je postigao 16 poena, a Aleksa Avramović je imao 13.

U poraženom timu, Aleks Šumaher je imao 19, a Selim Fofana četiri koša manje.

(MONDO)