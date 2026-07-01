Selektor "orlova" Dušan Alimpijević pred duel u Švajcarskoj: Ključan će biti pristup (VIDEO)

Košarkaška reprezentacija Srbije putuje u Švajcarsku, gde će u četvrtak, 2. jula, odigrati susret sa domaćinom u okviru FIBA kvalifikacionog prozora za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Dušan Alimpijević istakao je da će ključ uspjeha u ovom meču biti ozbiljan pristup od prve sekunde.

"To je bilo za mnoge igrače i za nas iz stručnog štaba prva utakmica i vidjela se jedna doza pritiska. Ključna stvar će biti pristup. Mora pristup da bude ozbiljan od prve sekunde i da radimo ono što smo spremili sada sa iskusnijim igračima. Trebalo bi da bude lakše i po pitanju iznošenja informacija i pripreme za utakmicu", rekao je Alimpijević, a prenio sajt KS Srbije.

Srpska selekcija je u novembru već savladala Švajcarce nakon velikog preokreta, baš na debiju Alimpijevića na klupi "orlova". Tim će u Friburg putovati sa 12 igrača, jer zbog povreda neće moći da računa na sve raspoložive snage.

"Iako su sitne, dovoljno su ozbiljne i ne želimo da ugrozimo zdravlje igrača koje nam je u prvom planu. Putujemo sa 12 igrača. To su povrede o kojima je već bilo riječi - (Ognjen) Dobrić, Tristan (Vukčević) koji treba da riješi sitnu zdravstvenu stvar i imamo situaciju sa (Urošem) Plavšićem", dodao je srpski selektor.

Utakmica Švajcarska - Srbija na programu je 2. jula od 20 časova u Friburgu. Četiri dana kasnije, "orlovi" će ugostiti Bosnu i Hercegovinu u Beogradu, u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Srbija trenutno traži pobjede u kvalifikacijama kako bi zadržala dobre izglede za plasman na naredni Mundobasket.

Ko igra za Srbiju protiv Švajcarske?

Nemanja Dangubić

Nikola Jović

Stefan Momirov

Dušan Ristić

Nikola Jokić

Arijan Lakić

Nikola Đurišić

Nikola Tanasković

Dejan Davidovac

Aleksa Avramović

Jovan Novak

Filip Barna

Bonus video:

(MONDO)