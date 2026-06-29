logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Alimpijević presjekao: Evo ko putuje na meč protiv Švajcarske!

Alimpijević presjekao: Evo ko putuje na meč protiv Švajcarske!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je putnike za Švajcarsku.

Ko igra za Srbiju u košarci protiv Švajcarske Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije pred sobom ima dva važna meča u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Orlovi putuju u Švajcarsku gdje igraju protiv domaćina, a selektor Dušan Alimpijević odredio je 13 igrača koji će 2. juna na teren.

Na spisku su:

  • Uroš Plavšić
  • Nemanja Dangubić
  • Nikola Jović
  • Stefan Momirov
  • Dušan Ristić
  • Nikola Jokić
  • Arijan Lakić
  • Nikola Đurišić
  • Nikola Tanasković
  • Dejan Davidovac
  • Aleksa Avramović
  • Jovan Novak
  • Filip Barna

Ognjen Dobrić je doživio naprsnuće prsta desne šake na kontrolnoj utakmici protiv Češke u subotu i neće moći da igra protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine.

Reprezentacija Srbije u srijedu, 1. jula, putuje u Friburg, gdje je dan kasnije očekuje utakmica sa Švajcarskom. Srpski tim će 6. jula ugostiti selekciju BiH u dvorani Aleksandar Nikolić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija Švajcarska košarka Dušan Alimpijević Mundobasket 2027

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC