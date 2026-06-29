Alimpijević presjekao: Evo ko putuje na meč protiv Švajcarske!

Selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je putnike za Švajcarsku.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije pred sobom ima dva važna meča u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Orlovi putuju u Švajcarsku gdje igraju protiv domaćina, a selektor Dušan Alimpijević odredio je 13 igrača koji će 2. juna na teren.

Na spisku su:

Uroš Plavšić

Nemanja Dangubić

Nikola Jović

Stefan Momirov

Dušan Ristić

Nikola Jokić

Arijan Lakić

Nikola Đurišić

Nikola Tanasković

Dejan Davidovac

Aleksa Avramović

Jovan Novak

Filip Barna

Ognjen Dobrić je doživio naprsnuće prsta desne šake na kontrolnoj utakmici protiv Češke u subotu i neće moći da igra protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine.

Reprezentacija Srbije u srijedu, 1. jula, putuje u Friburg, gdje je dan kasnije očekuje utakmica sa Švajcarskom. Srpski tim će 6. jula ugostiti selekciju BiH u dvorani Aleksandar Nikolić.

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