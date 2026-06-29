Alimpijević presjekao: Evo ko putuje na meč protiv Švajcarske!

Selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je putnike za Švajcarsku.
Reprezentacija Srbije pred sobom ima dva važna meča u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Orlovi putuju u Švajcarsku gdje igraju protiv domaćina, a selektor Dušan Alimpijević odredio je 13 igrača koji će 2. juna na teren.
Na spisku su:
- Uroš Plavšić
- Nemanja Dangubić
- Nikola Jović
- Stefan Momirov
- Dušan Ristić
- Nikola Jokić
- Arijan Lakić
- Nikola Đurišić
- Nikola Tanasković
- Dejan Davidovac
- Aleksa Avramović
- Jovan Novak
- Filip Barna
Ognjen Dobrić je doživio naprsnuće prsta desne šake na kontrolnoj utakmici protiv Češke u subotu i neće moći da igra protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine.
Reprezentacija Srbije u srijedu, 1. jula, putuje u Friburg, gdje je dan kasnije očekuje utakmica sa Švajcarskom. Srpski tim će 6. jula ugostiti selekciju BiH u dvorani Aleksandar Nikolić.
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