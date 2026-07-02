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Brazil desetkovan pred Norvešku na Mundijalu

Brazil desetkovan pred Norvešku na Mundijalu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nema Nejmara i Rafinje, a sada izgleda da Karlo Anćeloti neće moći da računa ni na Lukasa Paketu.

Brazil desetkovan pred norvesku na mundijalu Izvor: Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brazil je jedva prošao tim Japana i tek poslije velikog preokreta "Selesao" je došao do trijumfa 2:1, a sada pred duel osmine finala Mundijala sa Norveškom Karlo Anćeloti ima velike probleme. Od ranije je bez Rafinje koji je najbolji igrač tima, a sada bi mogao da ostane i bez novih startera. 

Navodno je Lukas Paketa van konkurencije za meč sa Norveškom. on je zbog povrede koju je zaradio protiv Japana kada je napustio teren početkom drugog poluvremena van konkurencije. 

Nada se ipak Anćeloti da bi makar Rafinja mogao da se vrati, a ukoliko ne bude Pakete njegovo mjesto pored Kazemira i Bruna Gimaraeša trebalo bi da preuzme Danio Santos. 

Ipak ono što je zabrinulo navijače i novinare u Brazilu je to što je prethodni trening propustio i Rajan. Mladi krilni fudbaler je uzeo loptu kod akcije za drugi gol Brazila protiv Japanaca, ali Anćeloti insistira da će on biti u kombinaciji. 

Uz sve pomenuto veliko je pitanje da li Nejmar koga je Anćeloti poveo na prvenstvo, a veliko je pitanje da li je spreman da uđe na teren. Za sada smo ga vidjeli samo 14 minuta protiv Škotske, ali teško da je spreman da zamijeni Paketu u startnoj postavi. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:53
Jovo Lukić gol za Bosnu i Hercegovinu protiv Kanade
Izvor: Arena Sport 1
Izvor: Arena Sport 1

(MONDO)

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Tagovi

Brazil Norveška Mundijal 2026

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