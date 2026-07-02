logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Daj otkaz ili ćemo da te otpustimo": Selektor Njemačke dobio ultimatum, već je pozvan Jirgen Klop

"Daj otkaz ili ćemo da te otpustimo": Selektor Njemačke dobio ultimatum, već je pozvan Jirgen Klop

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Iz njemačkog fudbalskog saveza su Julijanu Nagelsmanu rekli da može sam da izabere da li će da otkaz da da ili će da mu ga uruče. Zvali su već Jirgena Klopa.

Ultimatum Nagelsmanu ostavka ili otkaz Izvor: Jürgen Kessler / imago sportfotodienst / Profimedia

Julijana Nagelsmana teraju sa mjesta selektora. Iz saveza su mu jasno saopštili da ne žele da on ostane na klupi i hoće da se skloni. Dali su mu dvije opcije. Da sam ode ili da ga otjeraju, sve je na njemu. Ne praštaju mu šokantan poraz od Paragvaja i ispadanje sa Svjetskog prvenstva u fudbalu.

"Nagelsmana su posavjetovali da sam da otkaz ili će oni da ga otpuste. Za sada je ostao na klupi. Danas mu je data prilika da objasni razloge ispadanja sa Mundijala", naveo je njemački "Bild".

Takođe je dodato i da se konačna odluka očekuje vrlo brzo i da je već uspostavljen kontakt sa Jirgenom Klopom.

Tagovi

Julijan Nagelsman Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC