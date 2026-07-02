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Džamal Marej zbog Nikole Jokića na meču Srbije u Švajcarskoj

Džamal Marej zbog Nikole Jokića na meču Srbije u Švajcarskoj

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kanadski košarkaš Džamal Marej zbog Nikole Jokića na meču Švajcarske i Srbije.

Dzamal marej gledao nikolu jokica i srbiju Izvor: X/Eurohoops

Meč košarkaške reprezentacije Srbije u Švajcarskoj, u okviru kvalifikacija za Mundobasket koji se igra naredne godine, gleda i jedan od najboljih igrača NBA lige! Zbog toga što je njegov saigrač Nikola Jokić kapiten i lider nacionalnog tima, čak sa drugog kraja svijeta stigao je Kanađanin Džamal Marej, dugogodišnji bek Denver Nagetsa.

Košarkaš koji je u prethodnoj sezoni prvi put stigao do Ol-star utakmice iskoristio je pauzu između dvije sezone da isprati mečeve na reprezentativnom nivou. Koga će drugog da gleda nego najboljeg igrača svog tima - spakovao se i doputovao do Švajcarske, a ne bi bilo iznenađenje da ga vidimo i u Beogradu narednih dana. Pogledajte Mareja na utakmici Srbije:

Marej je dobio veoma dobro mjesto, uz sam teren, pa je i ova utakmica bila prilika da prostudira igru svog najboljeg saigrača. Inače, Nikola Jokić i Džamal Marrej su istovremeno stigli u NBA ligu i cijelu karijeru igraju u Denveru, što ih čini i jednim od najdugovječnijih tandema u ligi.

Bonus video:

Pogledajte

06:37
Nikola Jokić izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Tagovi

Džamal Marej Nikola Jokić Srbija

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