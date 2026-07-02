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"Zmajevi" na krilima Luke Garze umalo šokirali Tursku u Zenici

"Zmajevi" na krilima Luke Garze umalo šokirali Tursku u Zenici

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Košarkaši BiH poraženi su od selekcije Turske u Zenici u petom kolu kvalifikacija za Mundobasket.

BiH poražena od Turske Izvor: Fiba basketball

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Zenici od selekcije Turske rezultatom 82:75 u okviru petog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Iako su gosti stigli u najjačem sastavu i sa epitetom apsolutnog favorita, izabranici Darija Đerđe pružili su žestok otpor i bili na korak od senzacije.

Osim dobre igre, vrijedi naglasiti da je BiH igrala bez dvije najveće zvijezde, Džanana Muse i Jusufa Nurkića.

Ali, to se na parketu zeničke dvorane nije osjetilo od samog starta. Nošeni sjajnom igrom Luke Garze, košarkaši BiH su od prvog minuta pokazali zube. Nakon izjednačene prve četvrtine (18:17), BiH u drugom periodu ubacila u brzinu više.

Ulogu lidera preuzeo je raspucani Amar Gegić, koji je već do odlaska na odmor imao dvocifren učinak. Bh. tim je u finišu prvog poluvremena imao i maksimalnih +7, da bi se na pauzu otišlo s obećavajućih 39:34 u korist domaće selekcije.

Izvor: Samir Jordamovic / AFP / Profimedia

  Treća četvrtina donijela je veliku borbu "koš za koš". Turci su preko Furkana Korkmaza konstantno prijetili, ali su “zmajevi” uspješno odbijali te nalete.

Egal je trajao sve do sredine odlučujućeg perioda kada je uslijedio trogodišnji pad u igri domaće ekipe. BiH je tri minuta bila bez poena, što je iskoristila Turska za “plus sedam” (69:62). U tim trenucima, zbog žestokih prigovora na nekoliko diskutabilnih sudijskih odluka, isključen je selektor BiH Dario Đerđa, a vođenje tima preuzeo je njegov pomoćnik Gordan Firić.

Ipak, bh. košarkaši se nisu predavali. Preko Garze i Gegića uhvatili su priključak i ušlo se u neizvjesnu penal završnicu u kojoj su Turci na kraju ipak odnijeli pobjedu i nastavili maksimalan učinak.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U redovima Bosne i Hercegovine briljirao je Luka Garza sa 27 poena i osam skokova, dok je Amar Gegić dodao 19 poena. Kod gostiju, najefikasniji je bio Čedi Osman sa "dabl-dabl" učinkom od 15 poena i 11 skokova, dok je Sehmus Hazer dodao 14.

BiH sada ima omjer od dvije pobjede i tri poraza, a naredni izazov očekuje ih već 6. jula, kada gostuju u Beogradu selekciji Srbije, koja je večeras rutinski stigla do pobjede u Švajcarskoj.

(MONDO)

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zmajevi Turska

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