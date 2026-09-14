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Promjene u stručnom štabu "zmajeva": Trener Borčevih golmana ima novi posao u reprezentaciji!

Promjene u stručnom štabu "zmajeva": Trener Borčevih golmana ima novi posao u reprezentaciji!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Siniša Mrkobrada će u narednom periodu biti skaut golmana za A i reprezentaciju do 21 godine.

Siniša Mrkobrada postao skaut golmana u FS BiH Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Fudbalski savez BiH obavijestio je ovog ponedjeljka javnost o promjenama u stručnom štabu seniorske reprezentacije.

Naime, dosadašnji treneri golmana Kenan Hasagić i Siniša Mrkobrada nisu više članovi trenerskog tima selektora Sergeja Barbareza. Umjesto ovog dvojca, za rad sa reprezentativnim golmanima ubuduće će biti zadužen Branko Katić, koji je u dosadašnjoj karijeri radio u Crvenoj zvezdi, Al Tavunu, Gectepeu, Al Hilalu, Debrecenu i Sepahanu.

"Ovim putem želimo iskreno zahvaliti dosadašnjim trenerima golmana Kenanu Hasagiću i Siniši Mrkobradi na svemu što su dali reprezentaciji, njihovom radu, predanosti i profesionalizmu. Njihov doprinos ostaje dio zajedničkog puta koji smo prošli i na tome im od srca zahvaljujemo. Pred nama je novo razdoblje i vjerujemo da će ove promjene donijeti dodatnu kvalitetu, energiju i nova rješenja u radu naše reprezentacije. Kao i uvijek, cilj ostaje isti – zajedno biti još bolji, još jači i dostojno predstavljati našu zemlju", rečeno je iz bh. kuće fudbala, uz napomenu da će Mrkobrada u narednom periodu obavljati funkciju skauta golmana za A i U-21 reprezentaciju.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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