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"Samo da se Siner i Alkaraz vrate": Mekinro pokušao da ponizi Zvereva, njegove riječi su svi čuli

"Samo da se Siner i Alkaraz vrate": Mekinro pokušao da ponizi Zvereva, njegove riječi su svi čuli

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Džon Mekinro ne može da dočeka povratak Karlosa Alkaraza i Janika Sinera na teren, što je i izgovorio poslije titule Saše Zvereva u Njujorku.

Mekinro pokušao da ponizi Zvereva Izvor: Patrick Smith / Getty images / Profimedia

Saša Zverev je postao grend slem šampion po drugi put. U finalu US opena je pobijedio Bena Šeltona poslije četiri seta i podigao pehar u Njujorku. Njegova pobjeda izazvala je oprečne reakcije u svijetu "bijelog sporta". Jedna od takvih došla je od čuvenog Džona Mekinroa.

Bivši teniser poznat je kao neko ko kaže ono što misli. Takav je bio i kao igrač dok je držao reket u ruci i sada kada radi kao konsultant. Tako je u prenosu po završetku finala suptilno ponizio uspjeh njemačkog tenisera.

"Karlose i Janiče, ozdravite što prije, molim vas", rekao je Mekinro aludirajući na povrede Sinera i Alkaraza koji su propustili posljednji grend slem sezone.

Jasno je da mu se nije svidjelo finale i ono što je video, pa ni to što je Zverev na kraju podigao pehar. Svoje nezadovoljstvo nije ni pokušao da sakrije.

Tagovi

Aleksandar Zverev Tenis

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