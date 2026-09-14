Obradović se oglasio nakon što je isključen: "Moramo da shvatimo kako da igramo u ovakvoj atmosferi"

Trener Hapoel Jerusalima Saša Obradović je isključen sa prijateljske utakmice, a poslije meča otkrio je kako se osjeća.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Trener Hapoela iz Jerusalima Saša Obradović nije sačekao kraj prijateljske utakmice u finalu pripremnog turnira u Litvaniji. Njegov tim je poražen 104:95 od Ritasa, a prednost domaćeg terena je čak i u utakmici koja nema veliki značaj okarakterisana kao prelomni trenutak. O dešavanjima je poslije isključenja govorio i Obradović.

"Dobro smo igrali u prvom poluvremenu. Drugi dio utakmice za nas nije bio dobar. Izgubili smo ritam i dozvolili im da lako dolaze do poena. Moramo da razmišljamo o tome. Moramo da shvatimo kako da igramo u ovakvoj atmosferi, kada je suđenje takvo i kada su sudije više naklonjene domaćima. Moramo da izvučemo pouke iz svega ovoga", rekao je bivši trener Crvene zvezde.

Obradović je sa utakmice isključen zbog protesta prema sudijama. Poslije žestokog verbalnog sukoba, arbitri nisu imali izbora do da udalje srpskog trenera, koji je potom mirno napustio parket.

Šta se dogodilo na meču Hapoela i Ritasa?

Obradović je utakmicu u finalu pripremnog turnira završio nešto ranije. Srpski stručnjak je izgubio živce pri rezultatu 92:87 za domaći tim, pa je ušao u verbalni sukob sa sudijama. Ušao je na teren, jasno izrazio nezadovoljstvo i dobio nekoliko opomena sudija, ali kako nije bilo efekta, morao je da napusti i parket.

Pogledajte kako je Saša Obradović napustio teren:

Sašai Obradovičiui „Satchel Cup“ turnyro finalo rungtynės baigėsi anksčiau laiko pic.twitter.com/6o2HKUeLAN — BasketNews.lt (@BasketNews_lt)September 13, 2026

Nije rijetkost da timovi dobiju motiv više poslije isključenja trenera, ali njegovom Hapoelu ni to nije pomoglo. Na kraju je tim iz Jerusalima ostao bez titule prije početka sezone. Po izlasku sa terena pozdravio se sa timom, a meč je potom završen pobjedom Ritasa.

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