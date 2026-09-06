Srpski stručnjak Saša Obradović mogao bi da se vrati u elitu brže nego što smo očekivali.

Izvor: MN PRESS

Hapoel Jerusalim je prošao u drugu fazu pregovora za dobijanje statusa franšize u Evroligi. Tim koji sa klupe vodi trener Saša Obradović je predao svu potrebnu dokumentaciju i ostao u trci za stalni status.

Evroliga je otpočela proces prelaska na franšizni sistem, a osim 13 akcionara koji će automatski postati franšize, biće dodijeljeno još osam stalnih mjesta za sezonu 2027/28, za kada je planirano proširenje na 24 kluba.

Prvu fazu je prošlo 11 kandidata, među kojima su Crvena zvezda i Partizan, kao i Dubai, Valensija, Roma Maksima, PAOK, Hapoel Tel Aviv, Napoli, London Lajons, Pariz i Virtus Bolonja.

Odmah je bilo jasno da Izraelci spremaju tim za velike domete, a dolazak Saše Obradovića je svakako jedna od garancija. Vjerovatno je nekadašnji trener Zvezde i odlučio da preuzme klub jer je Evroliga već bila u planovima.

Kako je zamišljen čitav proces?

Vidi opis Zbog toga je i došao: Hapoel Jerusalim i Saša Obradović na korak od Evrolige Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 17 / 17

Trenutnih 11 kandidata još nisu dobili franšizu. Oni su prošli prvu selekciju, a sada slijedi detaljna provjera njihovih finansija, infrastrukture, organizacije i cjelokupnog projekta. Tek nakon toga vlasnici klubova Evrolige glasaju o konačnom sastavu.

Evroliga je najavila proširenje takmičenja na 24 ekipe, pri čemu bi 21 od njih dobila status stalnih franšiza. To znači da bi 21 od ukupno 24 mjesta bilo dugoročno zagarantovano, odnosno 20 mjesta ukoliko CSKA i dalje ne bude imao pravo nastupa u elitnom takmičenju.

Odranije se zna da su Crvena zvezda i Partizan među favoritima za preraspodjelu pomenutih osam stalnih mjesta, a stara trogodišnja licenca ističe im na kraju sezone 2026/27.