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Saša Obradović ovo odavno nije doživio: Navijači im nisu dali da napuste teren, a tek je pripremni meč

Saša Obradović ovo odavno nije doživio: Navijači im nisu dali da napuste teren, a tek je pripremni meč

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Zanimljiva scena poslije pripremnog meča Hapoel Jerusalima koji imaju veliku armiju navijača iza sebe.

Navijači Hapoela ne daju igračima da izađu sa terena nakon pobjede Izvor: Printscreen/Twitter/HapoelJerusalem BC

Košarkaši Hapoel Jerusalima zabilježili su novu pobjedu u pripremnom meču protiv Hapoel Haemeka sa 86:82, dok su prethodno ubjedljivo nadigrali Hapoel Holon.

Veliku podršku pružili su im navijači, a srpski trener Saša Obradović je već dobio ovacije najvatrenijih pristalica. Po završetku meča, ostao je zajedno sa igračima da ih pozdravi i ovaj gest će im definitivno biti vjetar u leđa pred start sezone.

Poznato je da su navijači Hapoela jako strastveni, međutim, ovakve scene su rijetko viđene kada su u pitanju prijateljski mečevi.

Hapoel ima velike planove

Evroliga je otpočela proces prelaska na franšizni sistem, a osim 13 akcionara koji će automatski postati franšize, biće dodijeljeno još osam stalnih mjesta za sezonu 2027/28, za kada je planirano proširenje na 24 kluba.

Među kandidatima su svakako Crvena zvezda i Partizan, a jedan od prijavljenih klubova je Hapoel Jerusalim, koji od nove sezone sa klupe predvodi srpski stručnjak Saša Obradović.

Ove sezone će se takmičiti u Evrokupu i pokušaće da izbore elitu preko tog takmičenja, ali svakako su za stalnu licencu već aplicirali, što su objavili u saopštenju.

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Tagovi

Hapoel Jerusalim košarka Saša Obradović

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