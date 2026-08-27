Saša Obradović se vraća u Evroligu brže nego što smo mislili?!

Hapoel Jerusalim je objavio saopštenje u kojem navodi da su konkurisali za stalnu licencu Evrolige.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Evroliga je otpočela proces prelaska na franšizni sistem, a osim 13 akcionara koji će automatski postati franšize, biće dodijeljeno još osam stalnih mjesta za sezonu 2027/28, za kada je planirano proširenje na 24 kluba.

Među kandidatima su svakako Crvena zvezda i Partizan, a jedan prijavljenih klubova je Hapoel Jerusalim, koji od nove sezone sa klupe predvodi srpski stručnjak Saša Obradović. Iz izraelskog kluba su sve objavili u saopštenju:

"Početkom ove nedelje, uoči Skupštine akcionara Evrolige koja je održana 25. avgusta, klub je podnio inicijalni okvirni prijedlog u vezi sa potencijalnim dobijanjem dugoročne franšizne licence za učešće u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Klub se priprema da u narednim danima podnese obavezujuću ponudu. Rukovodstvo Evrolige obavijestilo je klub da će, nakon podnošenja ponude i u slučaju pozitivnog odgovora Bordа, klub preći u drugu fazu procesa, zajedno sa ostalim klubovima koji su ove nedelje podnijeli obavezujuće ponude.

Paralelno s tim, klub sprovodi sveobuhvatan proces dubinske analize poslovanja, koji bi trebalo da se nastavi tokom narednih nedelja, sa ciljem da se konačna ponuda pripremi i podnese uoči narednog sastanka Borda Evrolige, koji će biti održan sljedećeg mjeseca. Konačna ponuda biće zasnovana na značajnoj finansijskoj snazi i jasnoj strateškoj viziji budućnosti takmičenja.

Proces se sprovodi u punoj saradnji i koordinaciji sa rukovodstvom Evrolige. Predstavnici kluba, predvođeni vlasnikom Matanu Adelsonom, ostaju u stalnom i direktnom dijalogu sa rukovodstvom Evrolige i izvršnim direktorom Evrolige Ćusom Buenom.

Suprotno nedavnim navodima, Hapoel Jerusalim i dalje je ozbiljno u konkurenciji za dobijanje dugoročne franšizne licence za učešće u Evroligi", navodi se u sapoštenju.

Kakav je plan Evrolige?

Više od 20 klubova i investicionih projekata prijavilo se dobijanje statusa franšize, saopšteno je iz elitnog takmičenja.

Od pristiglih prijava, 11 predloga je prihvaćeno za narednu fazu procesa, dok su još četiri prijave stavljene "na čekanje". Na kraju će biti izabrano najviše osam kandidata, koji će se pridružiti 13 postojećih akcionara Evrolige u okviru novog, dugoročnog modela franšiza. Konačna odluka očekuje se krajem septembra.