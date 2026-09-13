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Saša Obradović izgubio živce na utakmici: Bivši trener Zvezde isključen, svađao se sa sudijama

Saša Obradović izgubio živce na utakmici: Bivši trener Zvezde isključen, svađao se sa sudijama

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Saša Obradović izgubio je živce na utakmici njegovog Hapoel Jerusalima i Ritasa i isključen je zbog svađe sa sudijama.

Saša Obradović isključen na utakmici Hapoel Ritas Izvor: X/@BasketNews_lt

Saša Obradović završio je meč pre vremena. Na utakmici njegovog Hapoel Jerusalima i Ritasa u Litvaniji je isključen. Izraelski tim je poražen (104:95), a srpski stručnjak je izgubio živce pred kraj utakmice.

Na oko 90 sekundi pre kraja, pri rezultatu 92:87 za litvanski tim, ušao je u verbalni sukob sa arbitrima. Ušao je i u teren, raspravljao se sa sudijama. Poslije prvobitne opomene je uslijedila oštrija reakcija sudija i pokazali su mu put ka svlačionici.

Nije to pomoglo njegovom timu da napravi potencijalni preokret. Ritas je slavio, a bivši trener Crvene zvezde se pozdravio sa svima prilikom izlaska sa terena.

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Tagovi

košarka Saša Obradović Hapoel Jerusalim

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