Saša Obradović izgubio živce na utakmici: Bivši trener Zvezde isključen, svađao se sa sudijama

Saša Obradović izgubio je živce na utakmici njegovog Hapoel Jerusalima i Ritasa i isključen je zbog svađe sa sudijama.

Izvor: X/@BasketNews_lt

Saša Obradović završio je meč pre vremena. Na utakmici njegovog Hapoel Jerusalima i Ritasa u Litvaniji je isključen. Izraelski tim je poražen (104:95), a srpski stručnjak je izgubio živce pred kraj utakmice.

Na oko 90 sekundi pre kraja, pri rezultatu 92:87 za litvanski tim, ušao je u verbalni sukob sa arbitrima. Ušao je i u teren, raspravljao se sa sudijama. Poslije prvobitne opomene je uslijedila oštrija reakcija sudija i pokazali su mu put ka svlačionici.

Sašai Obradovičiui „Satchel Cup“ turnyro finalo rungtynės baigėsi anksčiau laiko pic.twitter.com/6o2HKUeLAN — BasketNews.lt (@BasketNews_lt)September 13, 2026

Nije to pomoglo njegovom timu da napravi potencijalni preokret. Ritas je slavio, a bivši trener Crvene zvezde se pozdravio sa svima prilikom izlaska sa terena.

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