Englezi bez poštovanja prema Luki Modriću: "Od njega je ostala samo blijeda sjenka"

Poslije debakla Hrvatske od Engleske na udaru se našao i Luka Modrić.

Izvor: MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

Reprezentacija Hrvatske se nije proslavila protiv Engleske. Zapravo, nije se pojavila. Zbog toga su na udaru svi igrači komšija, pa čak i legendarni Luka Modrić.

"Četrdesetjednogodišnjak je pokazao svoje godine. Sve što je od njega ostalo je blijeda sjenka", navodi se u tekstu Dejli mejla.

Ekipa koju je s klupe vodio Slaven Bilić nije pokazala bog zna kakav potencijal protiv Engleza. "Kockasti" su deklasirani 7:0 i to na domaćem terenu. Iako je u timu bio i iskusni Luka Modrić, ekipa jednostavno nije imala nikakve šanse. Kapiten Hrvata je na 205. utakmici za nacionalni tim doživio pravu sramotu.

Modrić je teren napustio u 57. minutu, kad su Englezi već imali ubjedljivih 5:0 u Rijeci.

Šta je rekao Luka Modrć?

Poslije debakla u Ligi nacija oglasio se i Luka Modrić koji je bio iskren: "Bez duela, agresivnosti, bez faula, bez zajedništva. Tu sam 20 godina i moram reći da prvi put osjećam sram nakon utakmice. Može se izgubiti, oni su bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled. Ovo je nedopustivo. Prvi put u 20 godina osjećam baš sram", rekao je Modrić novinarima na stadionu Rujevica.

Uputio je kapiten i izvinjenje naciji.

"Ne treba upirati prste jedni u druge, trebalo bi biti zajedno u ovome, kao i uvijek dosad. Gubili smo utakmice velikim razlikama, ali osjećaj nakon ovakve utakmice je potpuno drugačiji. Nikad se nisam ovako osjećao. Izvinjavam se", dodao je Modrić.

Šta čeka Hrvate?

Potpuno uzdrmana hrvatska reprezentacija poslije poraza od Španije 1:4 i Engleske 0:7 ima pred sobom još jedan oktobarski meč - najteži mogući. U utorak od 20.45 časova na stadionu Poljud u Splitu Hrvatska će igrati ponovo protiv Španije, prvaka Evrope i svijeta.

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(MONDO)