San Marino ponizio Hrvate poslije debakla: "Realnost je da smo isti nivo"

U San Marinu su iskoristili ubjedljiv poraz Hrvatske da ih dodatno prozivaju i ismiju.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Hrvatska je doživjela najteži poraz u istoriji. U Ligi nacija je u Rijeci pukla od Engleske sa čak 7:0. Nešto što će zauvijek ostati upisano u istoriju hrvatskog fudbala kao vjerovatno i najveća sramota ikada. I mnogi se time slade.

Tako je i jedna od stranica na Tviteru koja je posvećena fudbalu u San Marinu iskoristila priliku da ih dodatno ismijava. Novo poniženje za "kockaste" poslije užasnog rezultata. Tu objavu vidjelo je preko pola miliona ljudi i mnogi zbijaju šale na njihov račun.

"Mi smo samo realni. Nismo toliko daleko od nivoa Hrvatske. Da primimo tri gola manje i stižemo ih", stoji u objavi stranice San Marina.

Seamos realistas. No estamos TAN LEJOS del nivel de Croacia.Tres goles menos y los alcanzamos. https://t.co/1uldIRvJaA — San Marino Fútbol (@SanMarinoTeam)October 3, 2026

Na slici se nalaze dva rezultata, prvi sa meča Engleske i San Marina 15. novembra 2021. godine koji su Englezi dobili sa 10:0 i drugi iz Rijeke koji je tim Tomasa Tuhela dobio sa 7:0.

Modrić: "Sramota me"

Kapiten Hrvatske Luka Modrić oglasio se posle teškog poraza, priznao je da ga je sramota svega što je prikazano.

"Bez duela, agresivnosti, bez faula, bez zajedništva. Tu sam 20 godina i moram reći da prvi put osjećam sram nakon utakmice. Može se izgubiti, oni su bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled. Ovo je nedopustivo. Prvi put u 20 godina osjećam baš sram", rekao je Modrić novinarima na stadionu "Rujevica".

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(MONDO)