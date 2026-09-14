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Novi haos u Panatinaikosu: Željko Obradović nema tim, a ni stručni štab

Novi haos u Panatinaikosu: Željko Obradović nema tim, a ni stručni štab

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nevjerovatno šta se dešava u Panatinaikosu, virus "pokosio" stručni štab.

Virus pokosio stručni štab Panatinaikosa Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Željko Obradović i Panatinaikos imaju velikih problema tokom priprema, a sezona u Evroligi počinje za deset dana. Pored nekoliko povreda koje su ih praktično onemogućile da uigraju tim, sada se suočavaju sa novom kriznom situacijom. Gotovo kompletan stručni štab atinskih "zelenih" ima stomačni virus, a nekoliko njih će čak morati na bolničko liječenje.

Panatinaikos je za vikend učestvovao na prijateljskom turniru na Rodosu, a po povratku su osjetili simptome. Kako prenose grčki mediji, slična situacija se dogodila i u taboru AEK koji je bio u istom hotelu.

Trenutno nema informacija o zaraženim igračima, kao ni o prvom treneru Željku Obradoviću. Trenutno su u Panatinaikosu na oprezu da se bolest ne proširi na tim, pošto u petak startuje turnir "Pavlos Janakopulos" na kojem učestvuju Partizan, PAOK i Burg.

Peh za pehom

Još prije zvaničnog početka priprema, najbolji igrač Panatinaikosa Kendik Nan prijavio je povredu koljena koja zahtijeva oporavak od šest nedjelja, što znači da neće biti spreman za start sezone. Uslijedio je novi peh, Najdžel Hejs-Dejvis nije na raspolaganju Obradoviću zbog preloma metakarpalne kosti lijeve šake i neće igrati prije oktobra.

Potom se povrijedio krilni košarkaš Nikos Rogavopulos koji ima povredu zadnje lože, a posljednji u nizu je Mustafa Fal koji ima isti problem i čeka ga pauza. Vidjećemo da li će Obradović posegnuti za nekim iznuđenim rješenjima, ali ima poprilično dugu klupu i moraće da se okrene drugim opcijama...

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KK Panatinaikos košarka

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