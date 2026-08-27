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Hrvat pružio ruku Barseloni: Rijerin menadžer ga odveo u Kataloniju za dva miliona evra

Hrvat pružio ruku Barseloni: Rijerin menadžer ga odveo u Kataloniju za dva miliona evra

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Sada je i zvanično, Dominik Livaković je novi golman Barselone.

Dominik Livaković potpisao za Barselonu Izvor: instagram/fcbarcelona

Barselona je nakon Ivana Rakitića dočekala novog Hrvata u svojim redovima. Sada je zvanično ugovor sa katalonskim gigantom potpisao Dominik Livaković. Iskusni hrvatski čuvar mreže je stavio paraf na saradnju do 2030. godine i četiri sezone će ostati u klubu.

Sa 31 godinom plan je da on bude rezerva Đoanu Garsiji koji je prva opcija, ali doći će u Kataloniju tek za godinu dana. Sada je zapravo došao samo na potpis ugovora, a u klub će stići za godinu dana kada Vojćeh Šćesni završi karijeru i kada Hansiju Fliku bude bila potrebna rezerva na golu.

Livaković je nakon godina u Zagrebu, prvo u dresu NK Zagreba, pa onda Dinama potpisao za Fenerbahče, ali je u jednom trenutku precrtan u Istanbulu. Nakon pozajmica u Đironi i Dinamu sada je za 2.000.000 evra prešao u Barselonu.

Sve ovo je izveo Rijerin menadžer

Livakovića je ovako iz Fenera izvukao Endi Bara, nekadašnji hrvatski fudbaler, a sada uspješni menadžer. On je menadžer brojnim velikim igračima iz Hrvatske koji su se probili na najveću scenu prethodnih godina, a u Srbiji je posebno interesantan prethodnih dana pošto je menadžer novog trenera Crvene zvezde Alberta Rijera. Takođe je menadžer i Timiju Maksu Elšniku.

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Tagovi

Dominik Livaković FK Barselona

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