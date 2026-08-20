Hrvat na meti Barselone, isplivali su i svi detalji

Dominik Livaković na meti je Barselone...

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Hrvatski čuvar mreže Dominik Livaković postao je glavni prioritet Barselone za dugoročno rješenje među stativama, pa katalonski klub preduzima sve korake kako bi što prije obezbijedio njegov potpis.

Prema pisanju najrelevantnijih španskih medija, plan je da se aktuelni golman Fenerbahčea priključi prvom timu Barselone od sezone 2027/28.

Trener Hansi Flik ove sezone na raspolaganju ima Đoana Garsiju i Vojčeka Ščesnog, dok se treći golman prekomanduje iz rezervnog tima nakon odlaska Injakija Penje u Panatinaikos.

Promjena slijedi narednog ljeta, kada iskusni Poljak napušta "Kamp nou". Planirano je da Livaković preuzme njegovu ulogu i omogući nesmetanu tranziciju u timu. Od sezone 2027/28. predviđeno je da bude druga opcija, dok je status prvog golmana rezervisan za Garsiju.

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Španska "Marka" navodi da su pregovori između Barselone i Fenerbahčea uveliko u toku, iako dogovor još nije zvanično postignut. Procjenjuje se da bi transfer iznosio između tri i pet miliona evra, što je manji iznos od onog koji je turski klub platio zagrebačkom Dinamu na ljeto 2023. godine.

Namjera uprave je da se posao zaključi do kraja mjeseca. Time bi se stvorili uslovi da Livaković zvanično postane igrač Barselone, a potom ostatak tekuće sezone provede na pozajmici u drugom klubu.