Barselona sprema još jednu transfer bombu: Poslije Rodrija stiže zvijezda Argentine

Barselona nije zadovoljna samo dolaskom Rodrija, želi i Lautara Martineza u svom timu

Izvor: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Barselona želi još jedno pojačanje u ljetnom prelaznom roku i to ne bilo kakvo. Poslije "bombe" i dolaska Rodrija španski velikan nameračio je Lautara Martineza (27) kao apsolutni prioritet, a navodno je Hans Flik lično zatražio Argentinca u timu.

Jasno je da je riječ o vrlo teškom poslu, prije svega sa finansijske strane, a onda i zbog kratkog vremenskog roka, ali djeluje da će Barselona učiniti sve da se transfer sprovede. Ono što bi moglo ići u korist kluba iz Katalonije jeste želja Martineza za novim izazovom u karijeri. Navodno, Argentinac želi da promijeni klub, pošto od 2018. igra za Inter.

U milanskom klubu izgradio je reputaciju jednog od najboljih napadača svijeta, pa je dva puta bio prvak Italije, a igrao je i finale Lige šampiona. Zbog toga je Inter riješio da ga zadrži, nedavno je produžio ugovor sa ovim klubom, što je svakako stavka koja otežava čitav ljetnji transfer.

U narednim danima dobićemo nešto više informacija i odgovor na pitanje da li je Inter spreman da se odrekne najboljeg igrača i koliko je Barselona spremna da ponudi za argentinskog asa. Koliko je Martinez napredovao u godinama za nama govori i činjenica da je u Kataru ostao bez golova u dresu Argentine, ali je na nedavno održanom Mundijalu tri puta zatresao mrežu rivala i sve to dok je u taboru imao legendarnog Lionela Mesija.