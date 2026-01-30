logo
Odrekao se miliona zbog Dinama iz Zagreba

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Dominik Livaković pristao na sve samo da se vrati u Dinamo Zagreb i "uhvati" formu za Svjetsko prvenstvo.

dominik livakovic za dzabe igra u dinamo zagrebu Izvor: Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Hrvatski golman Dominik Livaković vratio se u Dinamo iz Zagreba, nakon što je uspio da "istjera svoje". Livaković je inače igrač Fenerbahčea koji je tokom jeseni bio pozajmljen španskoj Đironi, a kada je shvatio da nije prva opcija - odbio je da igra za klub čak i kada je povrijeđen Paulo Gazaniga.

Razlog zašto je to Livaković je uradio je što je ove sezone već igrao za Fenerbahče, pa ako bi zaigrao za Đironu, ne bi mogao da promijeni sredinu tokom zime. Zato je strpljivo čekao i bio je ubijeđen da će Dinamo uspjeti da ga pozajmi.

Na kraju su tu Zagrepčani uspjeli i platiće Fenerbahčeu 200 hiljada evra za šestomjesečnu pozajmicu, dok se Livaković takođe odrekao plate u Turskoj do kraja sezone. U pitanju je iznos od milion i po evra, odnosno braniće besplatno do ljeta, sve kako bi "uhvatio" formu za Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi.

Iskusnom golmanu reprezentacije Hrvatske to je i najvažnije u karijeri i nada se još jednoj medalji sa "vatrenima", nakon srebra 2018. i bronze 2022.

Livaković je inače 2023. godine otišao iz Dinama u Fenerbahče za 6,65 miliona evra, ali nije se snašao u Turskoj.

Tagovi

Dominik Livaković Dinamo Zagreb

