"Briga me što je bolestan, ne igram": Livaković napravio skandal jer mu je Hrvatska najvažnija

Trener Đirone Mičel ne može da razumije da je Dominiku Livakoviću najvažnija reprezentacija Hrvatske, a ne klub za koji igra i koji ga plaća. Tako mu nije bilo jasno zašto neće da brani kada mu nudi mjesto među stativama.

Hrvatski golman Dominik Livaković odbio je da brani za špansku Đironu, čak iako ga je to molio trener Mičel zbog toga što je Paulo Gazaniga imao visoku temperaturu. Livaković je i to ignorisao iz razloga što čeka januar kako bi promijenio klub, a ako nastupi za Đironu - neće moći da obuče dres druge ekipe jer je već ove sezone branio za Fenerbahče.

To mu je jako bitno zbog toga što ne želi da presjedi sljedećih pola godine na klupi i brine oko mjesta u reprezentaciji Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi, što mu je bitnije od rezultata kluba za koji igra.

Dominik Livaković hasn’t played for Girona since joining on deadline day. Having played twice for Fenerbahçe, he can’t play for another club in January if he plays for Girona.



The result? Paul Gazzaniga played the Copa del Rey game with a 38 degree fever.pic.twitter.com/XGjQILv9NS — Zach Lowy (@ZachLowy)December 11, 2025



"Livaković je sjajna osoba, ali ima ciljeve koji se razlikuju od Đironinih. Njemu je potrebno da igra zbog Svjetskog prvenstva, a ne zbog Đirone. Sam mi je to rekao, iskrena je osoba. Rekao mi je da ne želi da bude ovdje, da želi da igra za drugi tim, jer ako bi igrao za Đironu, ne bi mogao da igra za drugi tim", otvoreno je ispričao trener Mičel požalivši se na svog fudbalera koji je odbio to čak i u urgentnoj situaciji u Kupu kralja kada je Gazaniga imao grip.

"Trenutno imam samo jednog dostupnog golmana. Gazanigi svaka čast na posvećenosti, ali... Do zimskog prelaznog roka znam da imamo problem. I ne branim svoj stav, već golmana koji je ovdje već tri godine, a to je Gazaniga", dodao je on.

Mičel je istakao da je odlučio da iznese u javnost nešto što je trebalo da ostane privatno jer je "navijačima bilo potrebno objasniti šta se dešava u Đironi" koja je inače u zoni ispadanja u La Ligi, a nedavno se borila čak za titulu i igrala je Ligu šampiona kao hit prvenstva Španije.

Šta dalje za Livakovića?

Možda je zbog toga i Livaković došao u nju na pozajmicu iz Fenerbahčea, da bi potom bio iznenađen odlukom da bude rezerva, što ga je natjeralo da od svog agenta traži novi klub.

Tako će bez nastupa za Đironu otići iz ove sredine, tamo gdje će moći da igra i biti spreman za najvažnije - Mundijal.