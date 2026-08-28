Zvezda prodala biser Juventusu: Evo koliko novca stiže na Marakanu

Crvena zvezda je prodala mladog igrača Juventusu, riječ je o Mateji Lacmanoviću

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je odlučila da Juventusu proda mladog štopera. Riječ je o Mateji Lacmanoviću, momku rođenom 2009. godine, koji je nosio dres omladinskog kluba iz Ljutice Bogdana. Crveno-bijeli će od ovog transfera profitirati gotovo 1.000.000 evra sa bonusima, piše Mocart sport.

Zemunac Mateja Lacmanović se nije dugo zadržao u omladinskoj selekciji Crvene zvezde, odigrao je svega tri utakmice na početku sezone i već sad pakuje kofere za Torino. Mladi fudbaler važi za jednog od najtalentovanijih u svojoj generaciji, pa poziv iz Italije ne čudi. Posebnu pažnju privlači to što igra na poziciji lijevog štopera, uz izrazito dominantnu levu nogu.

Mateja je igrao i za kadetsku reprezentaciju Srbije, odigrao je dva meča, a u si-viju je navedeno i da je prošao čitav omladinski pogon crveno-bijelih. Trenutno nije jasno kakvi su dalji planovi Juventusa kad je u pitanju mladi fudbaler.

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Dobre partije mladog fudbalera navele su klub da sa njim potpiše i ugovor. Lacmanović je početkom aprila stavio paraf na saradnju sa crveno-bijelima, dok je klub iz Ljutice Bogdana na taj način "blindirao" svježu krv u svojim redovima. Ipak, interesovanje italijanskog velikana nije se moglo odbiti, a Zvezda je to znala i da naplati.