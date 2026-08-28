Srbija nadomak katastrofe: Visi i 33. mjesto na UEFA listi, a to znači ukidanje Lige Evrope

Superliga Srbije mogla bi da ostane bez učesnika u kvalifikacijama za Ligu Evrope ukoliko se nastavi propadanje srpskog fudbala i dalje devalviranje UEFA koeficijenta.

Izvor: EPA/SALVATORE DI NOLFI

Zbog jako loših rezultata srpskih klubova u Evropi, Srbija je nastavila "slobodan pad" na UEFA rang-listi i kao što je već poznato od naredne sezone - šampion Srbije će igrati od prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Ne tako davno (2023. godine), titula u Superligi bila je vrijedna direktnog učešća u grupnoj fazi Lige šampiona, a vicešampion je takođe igrao u kvalifikacijama.

Međutim, to nije kraj lošim vijestima, pošto bi dalje propadanje srpskog fudbala moglo da dovede do novih katastrofalnih posljedica i nismo daleko od pada "preko" 33. mjesta UEFA rang-liste, koje donosi novo oduzimanje privilegija.

Da li će Srbija izgubiti i Ligu Evrope?

U ovom trenutku Srbija je na 29. mjestu UEFA rang-liste, s tim da je na rangiranju za narednu sezonu pala na 33. mjesto. Ono je specifično po tome što je i posljednje garantuje učesnika Lige Evrope, odnosno ako se u skorije vrijeme ne popravi koeficijent Srbije - možda ostanemo bez predstavnika u drugom po kvalitetu UEFA takmičenju.

U tom slučaju šampion Srbije bi bio prebačen u prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, osvajač Kupa u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencija, a drugi i treći na tabeli u prvo kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

Koliko smo daleko od gubitka?

Country Ranking Update.



✅ 39 nations will have at least one club in the league stage of 2026/27 European competitions!



❌ 15 nations are left with NO CLUBS in European competitions after qualifiers are completed!pic.twitter.com/usbHtC4pK9 — Football Rankings (@FootRankings)August 27, 2026



Nismo daleko i razlike su sve manje i manje, a prognoze "vještačke inteligencije" kažu da će Srbija za dlaku izbeći katastrofu i da će biti rangirana na 33. mjestu pred narednu sezonu. Razlike su sve manje i manje i Rusija (koja će se vjerovatno vratiti od sljedeće godine u UEFA takmičenja), Island, Irska, Jermenija, pa čak tzv. Kosovo i Bosna i Hercegovina.

Trećerazredno fudbalsko društvo u kome je sada Srbija znači ubuduće još veće probleme u kvalifikacijama za srpske klubove koji će morati sada da navijaju za Zvezdu u Ligi konferencija, što je jedino što može da nas "izvadi".

Sreća je u tome da bi Crvena zvezda mogla da donese veliki broj bodova Srbiji ukoliko bude redala pobjede kao što se sada to od nje očekuje, pošto ipak igra u takmičenju koje je dva nivoa ispod onog kome se nadala, pa bi zbog toga mogla da ipak izbjegne "crni scenario".

Ipak, moraće i drugi klubovi da se uključe u narednim godinama i da pomognu koeficijentu srpskog fudbala koji dugo nije bio ovako loš.

I ovog ljeta bodove su donosili samo Crvena zvezda i Partizan, Vojvodina i Železničar iz Pančeva - ništa.