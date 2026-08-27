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Navijači Zvezde otjerali igrače: Nakon bruke u Češkoj poručeno im da ne dolaze

Navijači Zvezde otjerali igrače: Nakon bruke u Češkoj poručeno im da ne dolaze

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Navijači Crvene zvezde koji su otišli na gostovanje u Plzenj otjerali su igrače koji su krenuli da ih pozdrave nakon poraza 5:1 od Viktorije i ispadanja iz Lige Evrope.

Navijači Crvene zvezde otjerali igrače Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Nakon bruke u Plzenju, gdje je Crvena zvezda izgubila od domaćina Viktorije 1:5 (1:1) i tako ispala iz Lige Evrope, navijači su otjerali crveno-bijele fudbalere od svoje tribine. Krenuli su izabranici Alberta Rijere da pozdrave svoje pristalice, a onda su se samo okrenuli.

Navijači Crvene zvezde su se čuli tokom cijelog meča, a iako su bili prisutni u višestruko manjem broju od domaćina, pokušali su da nose crveno-bijeli tim. To nije išlo, dogodio se šokantan poraz, poslije koga je igračima poslata jasna poruka.

Pogledajte scene sa stadiona u Češkoj:

Pogledajte

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Navijači Zvezde oterali fudbalere
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Ovo nije kraj evropske sezone Crvene zvezde. Tim Alberta Rijere nastavlja svoj put u Konferencijskoj ligi, prvi put u istoriji. To doduše znači ogroman finansijski gubitak za klub. Već u petak će se na žrijebu znati rivali crveno-bijelih.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Liga Evrope Viktorija Plzenj

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