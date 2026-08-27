Ocjene Zvezde: Pamtiće se kako su Rijera i ekipa obrukali klub

Ocjene igrača i trenera Zvezde u sramotnom porazu od Viktorije Plzenj

Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Debakl, potop i katastrofa. Fudbaleri Crvene zvezde doživjeli su jedan od najtežih evropskih poraza na gostovanju u Plzenju (1:5), protiv Viktorije prokockali tri gola prednosti iz Beograda i automatski se preselili u Konferencijsku ligu.

Nakon sramotne partije u Češkoj ocjene za trenera Alberta Rijeru i njegove igrače nisu mogle da budu visoke. Dugo će morati da misle o tome kako su razbijeni kada su sve imali u svojim rukama i kolike su samo greške pravili, počev od skandaloznog Osmana Bukarija, preko Frenklina Tebo Učene, Derika Lukasena... Pa sve do Rijere, koji je takođe izgubio i koncentraciju i kontrolu nad utakmicom. A morao je da ih ima.

Mateuš - 6,5

Odbranio udarac sa bijele tačke, Zvezdi dao novi život. Preostala dva nije mogao. Kod golova bio manje ili više nemoćan, kod pokretanja akcija vjerovatno najagilniji. Saigrači su mu upropastili veče, niko neće pamtiti šta je dobro uradio. On prvi neće.

Derik Lukasen - 5

Donio je snagu u posljednju liniju Crvene zvezde i nije se libio da je pokaže u duelima protiv Prinsa Adua, dok je Zvezda bila živa. Imao je jako važnu intervenciju, kada je loptu izbacio sa linije i zatim udario u stativu i umalo se povrijedio. Sprečavao je Viktoriju da povede, a onda joj je to omogućio, nepotrebno napravljenim penalom pri rezultatu 1:1. Uz Bukarija jedan od tragičara.

Miloš Veljković - 5

Vjerovatno najbolji ili najmanje loš štoper Zvezde na ovoj utakmici, ali to je slaba i nikakva utjeha poslije svega što se desilo. Komandant skandalozne odbrane u porazu zbog kojih će se dugo crvenjeti na Marakani. I po tome će nažalost ostati upamćen.

Rade Krunić - 5,5

Uloga jednog od štopera, pa uloga centralnog veznog, ali zapravo - vrlo slično mjesto na terenu koje je i ranije igrao. Imao nezahvalan zadatak da komanduje ekipom koja je bila potpuno razbijena i imala igrača manje. Takvom vojskom ne bi mogli da komanduju ni najveći stratezi.

Frenklin Tebo Učena - 4,5

Fudbaleri Viktorije su ga "osjetili" u ranoj fazi meča i nekoliko opasnih napada izveli baš slanjem lopte iza njegovih leđa. Nesigurno počeo i drugi dio meča, pa nakon dvije greške u kratkom roku napravio i penal. Bio najgori igrač na terenu.

Timi Maks Elšnik (do 72. minuta) - 5,5

Ponovo je bio predviđen da bude Rijerin čovjek od povjerenja i da kroji u veznom redu, ali šta da kroji u Zvezdinom haosu? Nije mnogo vremena pomagao na lijevom beku, a možda je španski trener da pošalje nekog kao ispomoć Učeni, da ga spasi i od samog sebe i od igrača Viktorije Plzenj.

Osman Bukari - 4

Da li je uopšte bilo potrebe da se vraća ovog ljeta? U prvom poluvremenu mu falilo hrabrosti da napadne direktno rivala, u drugom mu falilo razuma da ne udara protivnika rukom pred sudijom. Nije zaslužio još jednu šansu, da li će je dobiti?

Mohamed Čam (do 96. minuta) - 4,5

Sve to što je igrao tokom ove utakmice palo je u vodu kada je u nadoknadi napravio treći penal i meč odveo u produžetke. Golman protivnika Florijan Vigele mu je pao u naručje, a Čam je bio dovoljno naivan i dekoncentrisan da ga obgrli oko struka i da ga baci na teren pred sudijom Danijem Makelijem.

Vasilije Kostov - 5,5

Premalo, premalo i premalo tamo gdje je bilo najbitnije - pred golom protivnika. I nije jedini krivac za to, mora se reći. Zvezdin biser igrao je više pozicija, radio što i nije njegov posao i trud mu niko ne može osporiti, kao ni to da je na sebe uzimao i ulogu defanzivnog spasioca Zvezde. I to dovoljno govori o haosu u koji je skliznula Rijerina ekipa, zajedno sa samim Špancem.

Mirko Ivanić (do 60. minuta) - 5,5

Počeo je meč u Plzenju golom, da nagovijesti da mu veoma prija saradnja sa Rijerom. Ispostavilo se da taj pogodak nije uticao ni na šta, kao ni Zvezdin kapiten, nažalost.

Marko Arnautović (do 67. minuta) - 5

Teško je gledati mučenja Marka Arnautovića u Zvezdi ovog ljeta. Meč protiv Viktorije Plzenj još jednom će učvrstiti njegove kritičare u stavu da Zvezda mora da ima drugog napadača.

Mahmudu Bađo (od 60. minuta) - 5,5

Odmah po ulasku u igru nije donio nikakvu defanzivnu čvrstinu ekipi kojoj je to bilo očajnički potrebno, ali se izvukao kako je vrijeme odmicalo. Značajno popravio utisak kad je očistio loptu sa peterca u posljednjim minutima.

Džej Enem (od 67. minuta) - 5,5

Borio se, pokušavao da dobije duele i da zadrži loptu, ali smo ga više vidjeli kako pomaže na defanzivnim prekidima. To je bila osnovna uloga ofanzivaca u Zvezdinom haosu.

Rodrigao (od 72. minuta) - 5,5

Ulaskom u igru pokušao da zadrži Zvezdu glavom iznad vode. Nije uspio ni on.

Vladimir Lučić (od 96. minuta) - 5,5

Nije imao kako da utiče na meč i promijeni njegov tok, ali je silom prilika imao nekoliko važnih intervencija u odbrani.

Vidi opis Ocjene Zvezde: Pamtiće se kako su Rijera i ekipa obrukali klub Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Kurir sport Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Kurir sport Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Kurir sport Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Kurir sport Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 19 / 19

Albert Rijera - 5

Promašio je sa startnom postavom, odnosno sa idejom da Učena bude na lijevoj strani terena i praktično na vjetrometini, precijenivši njegove sposobnosti, pa i kvalitet. Promašio je i kada defanzivi nije slao pomoć iz "veze", kao i kada na poluvremenu nije pravio izmjene da odbrani taj dio terena. A izmjene su posebna priča. Prve tri napravio je u tri različita termina i tako otežao ekipi koja nije htjela da ode do produžetaka. Na kraju su mu čak dvije izmjene ostale neiskorišćene. Govorom u svlačionici očigledno nije odradio posao jer je njegov tim kao razbijena banda izašao na drugi dio meča.