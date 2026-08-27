Crvena zvezda će prvi put u istoriji igrati u Konferencijskoj ligi, a ovo je sve što treba da znate o tome. Tu su mogući rivali, vrijeme žrijeba, kao i način odigravanja ligaške faze takmičenja.

Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

Crvena zvezda je uspjela da prospe tri gola viška protiv Viktorije Plzenj iz prvog meča u Beogradu i ispala je iz Lige Evrope. Tim Alberta Rijere poražen je 1:5 (1:1) i nakon tri penala dosuđena za Čehe, nevjerovatnog crvenog kartona za Osmana Bukarija i 120 minuta igre crveno-bijeli su u Konferencijskoj ligi.

Na kraju je prolazak Larnea iz Sjeverne Irske u dva meča ukupno 9:0 zapravo obezbijedio Evropu Crvenoj zvezdi. Hapoel Ber Ševa je izbacila crveno-bijele iz Lige šampiona, a sada Viktorija Plzenj na nevjerovatan način iz Lige Evrope. To znači da će prvi put u istoriji klub iz Ljutice Bogdana igrati ovo treće po snazi evropsko takmičenje. A šta tamo čeka crveno-bijele?

Kada je žrijeb i kako funkcioniše?

Vidi opis Šta čeka Zvezdu u Konferencijskoj ligi? Hajduk iz Splita, banjalučki Borac, a možda Ajaks i Mohamed Salah Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Kurir sport Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Kurir sport Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Kurir sport Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Kurir sport Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 19 / 19

Žrijeb za ligašku fazu Konferencijske lige održaće se 28. avgusta tj. u petak od 13 časova po srednjoevropskom vremenu i Crvena zvezda će tu saznati svoje rivale.

Na žrijebu će biti šest šešira, a Crvena zvezda će dobiti šest rivala, iz svakog šešira po jednog, uključujući i šešir u kome je Crvena zvezda. Tri utakmice se igraju kod kuće, tri u gostima, a kako sada stvari stoje Zvezda će biti u drugom šeširu. Zapravo je zabranjena samo jedna stvar - da se sastanu rivali iz iste zemlje.

Sa kim sve može Crvena zvezda?

Do večeras su Frajburg, Monako, Kopenhagen, Lugano, KUPS, Tvente, Sent Truden, Bran, Harts, Univerzitatea Krajova, Riga, Jablonec, Bešiktaš, Mjalbi i Iberija bili kvalifikovani, a sada su im se pridružili i klubovi poput Ajaksa, Hajduka iz Splita, Intera iz Andore, Kopenhagena, Orhusa, CSKA iz Sofije, Tuna, Trabzonspora, Borca iz Banjaluke...

To znači da Crvena zvezda može da se sastane sa nekada velikim rivalom iz jugoslovenskih dana Hajdukom, kao i Borcem iz Banjaluke. Rijeka je pred ispadanjem. Drita sa tzv. Kosova je ispala tako da neće biti više rivala iz regiona. Takođe treba napomenuti da je Larne na korak od prolaska u ligašku fazu pa su i rivali sa starta evropskog puta mogući rivali.

Najteži rivali su sigurno Monako, Ajaks, nekadašnji učesnik Lige šampiona Kopenhagen, njemački Frajburg, holandski Tvente, kao i Brajton iz Engleske i Atalanta iz Italije, ali i turski velikan koji se strašno pojačao pa ispao iz kvalifikacija za Ligu Evrope - Trabzonspor sa Mohamedom Salahom.