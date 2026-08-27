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Zvezda izgubila ogroman novac u Evropi: Evropske blamaže će preskupo koštati

Zvezda izgubila ogroman novac u Evropi: Evropske blamaže će preskupo koštati

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je izgubila ogroman novac poslije poraza u kvalifikacijama za Evropska takmičenja ovog ljeta.

Crvena zvezda izgubila ogroman novac nakon ispadanja iz Lige Evrope Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

Veliki je novac izgubila Crvena zvezda - više od 15.000.000 evra zbog neuspujeha u kvalifikacijama za evropska takmičenja na startu ove sezone. Tim koji su vodili Dejan Stanković i Albert Rijera prošao je samo jedno kolo kvalifikacija i završio je u Konferencijskoj ligi.

Samo je nemoćni Larne iz Sjeverne Irske poražen sa ukupno 9:0 u dva meča i tako je ušla u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Tu je ispala u dvomeču od Hapoel Ber Ševe, a onda je nakon odlaska Dejana Stankovića tim ispao od Viktorije iz Plzenja u plej-ofu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Ipak, kako uprava, tako i igrači, stručni štab, a pogotovo navijači su očekivali plasman u Ligu šampiona i to je jako puno koštalo klub.

Koliko je Zvezda izgubila?

Ulazak u grupnu fazu Lige šampiona donosi čak 18.620.000 evra, dok bi ulazak u grupnu fazu Lige Evrope vrijedio 4.310.000 evra. Ni to Zvezda nije uspjela da uzme već će u kasu otići 3.170.000 evra za ulazak u Konferencijsku ligu.

Tu nije kraj pa svaka pobjeda u ligaškoj fazi ovog takmičenja vrijedi 400.000 evra, remi dodaje 133.000 evra. Za plasman od 1. do 8. mjesta se dobije još 400.000 evra, a za plasman od 9. do 16. mjesta 200.000 evra. Ništa od toga nije ni blizu da nadoknadi ogroman novac od Lige šampiona...

Probala je Crvena zvezda prodajama Naira Tiknizijana, Jung Vu Seola, Nikole Stankovića kao i Bruna Duartea da malo zakrpi rupu u budžetu, ali vidjećemo da li će to biti dovoljno ili će novi neuspjeh donijeti i nove transfere.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Konferencijska liga Liga Evrope

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