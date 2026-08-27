Crvena zvezda je izgubila ogroman novac poslije poraza u kvalifikacijama za Evropska takmičenja ovog ljeta.

Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

Veliki je novac izgubila Crvena zvezda - više od 15.000.000 evra zbog neuspujeha u kvalifikacijama za evropska takmičenja na startu ove sezone. Tim koji su vodili Dejan Stanković i Albert Rijera prošao je samo jedno kolo kvalifikacija i završio je u Konferencijskoj ligi.

Samo je nemoćni Larne iz Sjeverne Irske poražen sa ukupno 9:0 u dva meča i tako je ušla u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Tu je ispala u dvomeču od Hapoel Ber Ševe, a onda je nakon odlaska Dejana Stankovića tim ispao od Viktorije iz Plzenja u plej-ofu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Ipak, kako uprava, tako i igrači, stručni štab, a pogotovo navijači su očekivali plasman u Ligu šampiona i to je jako puno koštalo klub.

Koliko je Zvezda izgubila?

Vidi opis Zvezda izgubila ogroman novac u Evropi: Evropske blamaže će preskupo koštati Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Kurir sport Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Kurir sport Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Kurir sport Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Kurir sport Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 19 / 19

Ulazak u grupnu fazu Lige šampiona donosi čak 18.620.000 evra, dok bi ulazak u grupnu fazu Lige Evrope vrijedio 4.310.000 evra. Ni to Zvezda nije uspjela da uzme već će u kasu otići 3.170.000 evra za ulazak u Konferencijsku ligu.

Tu nije kraj pa svaka pobjeda u ligaškoj fazi ovog takmičenja vrijedi 400.000 evra, remi dodaje 133.000 evra. Za plasman od 1. do 8. mjesta se dobije još 400.000 evra, a za plasman od 9. do 16. mjesta 200.000 evra. Ništa od toga nije ni blizu da nadoknadi ogroman novac od Lige šampiona...

Probala je Crvena zvezda prodajama Naira Tiknizijana, Jung Vu Seola, Nikole Stankovića kao i Bruna Duartea da malo zakrpi rupu u budžetu, ali vidjećemo da li će to biti dovoljno ili će novi neuspjeh donijeti i nove transfere.