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Nikola Jokić neće dobiti 278 miliona evra dogodine? NBA liga uvodi promjene, evo šta to znači za Srbina

Nikola Jokić neće dobiti 278 miliona evra dogodine? NBA liga uvodi promjene, evo šta to znači za Srbina

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić mogao bi da ima još veću zaradu od projektovanih 278 miliona dolara poslije odluke o promjeni seleri kepa.

Jokić dobija još više novca u NBA ligi sljedeće sezone Izvor: Erin Hooley/AP

Nikola Jokić mogao bi da zaradi još više novca nego što je prvobitno bilo projektovano. Za narednu sezonu Denver može da mu ponudi 278 miliona dolara i tako mu da najveći ugovor u istoriji. Ali, sada bi ta cifra mogla da bude uvećana.

Razlog za to je promjena u NBA ligi i povećanje seleri kepa i poreza na luksuz od naredne sezone. Ta cifra iznosiće 176 miliona dolara za seleri kep (što je 11 miliona više nego ove sezone) i 213 miliona za porez na luksuz (12 miliona više nego ove sezone). Dakle sa svim tim pomjeranjima bi Jokić mogao da dobije još više novca.

Već neko vrijeme se spektakuliše o problemima u Denveru, prevelikog škrtarenja i činjenice da Jokić ove sezone nema tim koji može da se bori za titulu. Dolazak Demara Derozena teško da može da nadomjesti odlazak nekih igrača i nedostatak pravih pojačanja. Ukoliko ne "odriješe kesu", biće u dodatnom problemu.

Da li Jokić odlazi iz Denvera?

Nikola Jokić je donio odluku da ove sezone ne produži ugovor sa Denverom. Rekao je da želi da čeka narednu sezonu. Tada može da dobije mnogo više novca, oko 80 miliona dolara više, ali ujedno i da stavi pritisak na čelnike kluba da obrate pažnju na pojačanja.

Počele su spekulacije o tome da razmišlja i da napusti franšizu iz Kolorada, ali njegove izjave i priča o klubu i životu sugerišu da ima želju da ostane. Više puta je pričao da bi volio da završi karijeru u Denveru...

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Tagovi

Nikola Jokić košarka NBA liga

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