Saša Zdjelar, bivši kapiten Partizana, nastavlja karijeru u jermenskom klubu Noa, gdje će igrati sa Markom Lazetićem.

Izvor: MN PRESS

Bivši fudbaler Partizana Saša Zdjelar (31) nastaviće karijeru u jermenskom klubu Noa. Potpisaće ugovor kao slobodan igrač i zadužiće opremu tima koji je bio hit Konferencijske lige u posljednje dvije sezone (nastupio u plej-ofu prošle zime).

Ruski fudbalski "insajder" Ivan Karpov otkrio je da je doskorašnji vezista crno-bijelih dogovorio saradnju sa klubom iz grada Abovjan, u kojem će igrati zajedno sa bivšim napadačem Crvene zvezde i Milana, Markom Lazetićem (22). S obzirom na to da je Noa u avgustu ispala iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu od švajcarskog Siona, ove sezone neće igrati u međunarodnim takmičenjima.

Zdjelar tiho napustio Partizan ovog ljeta

Vidi opis Saša Zdjelar otišao kod Marka Lazetića: Bivši kapiten Partizana opet na istoku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Zdjelar je svojevremeno ostavio dubok trag u Partizanu od 2018. do 2022, ali je njegov drugi mandat ove godine kratko trajao - samo proljećnu polusezonu i samo 13 utakmica. Ovog ljeta opet je otišao na istok, ali ne u Rusiju, gdje je već igrao za CSKA i Zenit, već u Jermeniju.

Zdjelar je ponikao u OFK Beogradu i otišao sa Karaburme u Olimpijakos kao omladinski prvak svijeta na Novom Zelandu. Iz Pireja se vratio 2018. godine u Srbiju u Partizan, sa kojim se ovog ljeta tiho rastao.

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(MONDO)