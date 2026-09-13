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Saša Zdjelar otišao kod Marka Lazetića: Bivši kapiten Partizana opet na istoku

Saša Zdjelar otišao kod Marka Lazetića: Bivši kapiten Partizana opet na istoku

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Saša Zdjelar, bivši kapiten Partizana, nastavlja karijeru u jermenskom klubu Noa, gdje će igrati sa Markom Lazetićem.

Sasa zdjelar otisao u nou iz jermenije Izvor: MN PRESS

Bivši fudbaler Partizana Saša Zdjelar (31) nastaviće karijeru u jermenskom klubu Noa. Potpisaće ugovor kao slobodan igrač i zadužiće opremu tima koji je bio hit Konferencijske lige u posljednje dvije sezone (nastupio u plej-ofu prošle zime).

Ruski fudbalski "insajder" Ivan Karpov otkrio je da je doskorašnji vezista crno-bijelih dogovorio saradnju sa klubom iz grada Abovjan, u kojem će igrati zajedno sa bivšim napadačem Crvene zvezde i Milana, Markom Lazetićem (22). S obzirom na to da je Noa u avgustu ispala iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu od švajcarskog Siona, ove sezone neće igrati u međunarodnim takmičenjima.

Zdjelar tiho napustio Partizan ovog ljeta

Zdjelar je svojevremeno ostavio dubok trag u Partizanu od 2018. do 2022, ali je njegov drugi mandat ove godine kratko trajao - samo proljećnu polusezonu i samo 13 utakmica. Ovog ljeta opet je otišao na istok, ali ne u Rusiju, gdje je već igrao za CSKA i Zenit, već u Jermeniju.

Zdjelar je ponikao u OFK Beogradu i otišao sa Karaburme u Olimpijakos kao omladinski prvak svijeta na Novom Zelandu. Iz Pireja se vratio 2018. godine u Srbiju u Partizan, sa kojim se ovog ljeta tiho rastao.

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00:41
ZDJELAR POSLE PORAZA U DERBIJU: Priliku za pobedu propustili smo u prvom poluvremenu! VIDEO
Izvor: FK Partizan
Izvor: FK Partizan

(MONDO)

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Saša Zdjelar

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