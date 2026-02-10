Novo pojačanje Partizana Saša Zdjelar održao je kratak govor ekipi pred meč u Superligi

Izvor: Screenshot/YouTube/@SuperligaRs1

Fudbaleri Partizana su poslije pet mečeva napokon stigli do pobjede, bili su bolji od Radnika i slavili 3:2. Čini se da je trijumf tima došao poslije nešto drugačije energije, koju tokom poraza i remija u posljednjih nekoliko susreta nismo mogli da primijetimo.

U Humsku je stigla iskusna, ali nova krv. Stefan Mitrović i Saša Zdjelar zadužili su dresove "parnog valjka". Zdjelar je već nosio dres Partizana, pa je tako preuzeo inicijativu i na ovom meču. Iako je kapiten Vanja Dragojević, kao stariji u timu, ujedno i bivši kapiten Zdjelar je osjetio potrebu da se obrati saigračima.

Vidi opis Govor Zdjelara koji je promijenio energiju Partizana: Svi mirno slušali bivšeg kapitena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

"Reakcija na sve, slobodno. Na kraju krajeva, i njih je 11 i nas je 11, uzmeš igrača ispred sebe, to je ono što nam treba danas, agresija, kroz to da im uzmemo loptu i damo gol. Zbog svih nas, zbog ovoga što nas čeka", rekao je Zdjelar saigračima u svlačionici.

Riječi bivšeg kapitena Partizana pažljivo su slušane, a čini se i da su urodile plodom, pošto je tim uspio da prekine niz ne tako dobrih partija.

Nakon remija protiv Radničkog iz Niša, odnosno pobjede Zvezde nad Čukaričkim, Partizan je izgubio prvu poziciju na tabeli Superlige. Crno-bijeli se sada nalaze na drugom mjestu i za "vječitim" rivalom zaostaju jedan bod. Naredni susret na programu je 14. februara od 15 sati na domaćem terenu protiv Spartaka iz Subotice.