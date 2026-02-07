Nenad Stojaković "preživio" jug Srbije: "Podržite ovu mladost Partizana, na pravom smo putu"

Prva izjava trenera Partizana nakon pobjede nad Radnikom iz Surdulice u 22. kolu Superlige.

Nenad Stojaković bio je pred otkazom u FK Partizan, ali je preživio jug Srbije i gostovanje Radniku iz Surdulice. Znamo da mu je Partizan dao ultimatum da mora da dobije meč 22. kola, a nakon lošeg početka meča i primljenog gola već u 5. minutu - ipak je njegova ekipa uspela da preokrene i na kraju slavi 3:2.

Nazaslužniji za pobjedu bio je Demba Sek, zabilježio je dva gola i asistenciju za autogol Hajdarevića, dok je Stojaković po završetku meča u prvi plan istakao navijače koji su bodrili crno-bijele u Surdulici.

"Veliko poštovanje navijačima Partizana. Bez njih je teško, to znaju, nek podrže ovu mladost. Još smo na pravom putu. Teška utakmica sa psihološkog aspekta, ali smo se dobro pripremili. Imali smo igrače koji su igrali posle dugo vremena - Saša Zdjelar i Stefan Mitrović - mladost sa njima dobija na poletu i snazi", naglasio je Stojaković koji je bio vrlo kratak poslije važne pobjede za Partizan, prve poslije dva mjeseca.

S ova tri boda, Partizan se vratio ispred Crvene zvezde na tabeli, s tim da aktuelni šampion tek igra svoj meč ove runde Superlige protiv Novog Pazara na stadionu "Rajko Mitić".

U narednom kolu Partizan dočekuje Spartak, a onda nas čeka "vječiti" derbi 22. februara na stadionu Zvezde.

