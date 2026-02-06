logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne zavisim ja od nečije dobre volje": Ovako je trener Partizana reagovao na priču o otkazu

"Ne zavisim ja od nečije dobre volje": Ovako je trener Partizana reagovao na priču o otkazu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Trener Partizana Nenad Stojaković obratio se pred meč protiv Radnika u Surdulici, a nakon što se u klubu razmišljalo o njegovoj smjeni.

Nenad Stojaković o otkazu u Partizanu Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Nenad Stojaković obratio se na konferenciji za medije pred utakmicu Partizana protiv Radnika u Surdulici.

Tokom konferencije govorio je o pritisku, rezultatima i situaciji u timu. Navodio je da njegov rad zavisi samo od rezultata i da se fokusira na treninge i mlade igrače, te da Partizan uvijek ide na pobjedu. Pozvao je navijače da podrže ekipu jer bez njihove podrške klub teško može ostvariti cilj. Stojaković je takođe spomenuo kadrovsku situaciju i nekoliko povrijeđenih igrača, ali i spremnost drugih da pomognu timu.

U medijima se tih dana pojavila i priča o mogućoj smjeni Stojakovića kao trenera Partizana, jer klub nije uspio da zadrži prvo mjesto u Superligi poslije remija sa Radničkim iz Niša. Međutim, klub je na kraju odbacio te spekulacije i potvrdio da Stojaković ostaje na klupi bar do naredne utakmice.

"Zatekla me je ta informacija. Moja filozofija je jedan dan, jedan trening, jedna vježba. Pokušavam da se pripremim za svaki dan. Svima je jasno da ja zavisim od rezultata, samo me oni čuvaju. To je suština cijele priče", poručio je trener Partizana.

Izvor: MN PRESS

"Naravno da mi je teško i krivo, zato što ne postoji jedinstvo. Rastemo iz svake situacije. Došao sam ovdje jer sam bio potpuno spreman kao čovjek, ne kao trener. Mogu ovu vrstu pritiska da iznesem na pravi način. Možda je ovo novo za mlade igrače. Moraju da iznesu odgovornost. Uvijek je lako sakriti se iza kluba. Ja sam spreman da ponesem tu odgovornost. Učim to igrače, da izrastu i kao ljudi i kao fudbaleri. Ja sam stalno tu, kada pogledate istoriju Partizanovih trenera - odlazili su i oni koji su donosili titule. Više je teška situacija za ljude u mojoj bliskoj okolini. Ja ne čitam o tome, fokusiran sam na treninge", rekao je Stojaković.

Kaže da će nastaviti sa forsiranjem mladih igrača.

"Dogovor sa sportskim sektorom bio je da u pripremnom periodu vidimo mlade momke, omladince, igrače Teleoptika, da vidimo da li moći da zamijene momke koji su sada prvotimci. Te pripreme su jako uspješne. Nije prijatno da FK Partizan u prijateljskoj igra neriješeno, da izgubi. Moramo da imamo pogled i na strategiju. Ne zavisim ja ni od čije dobre volje, samo od rezultata", rekao je trener Partizana i dodao za kraj:

"Nastavljam strategiju, razvijamo mlade igrače i idemo na pobjedu. Ništa se nije promijenilo, Partizan mora da ide na titule. Navijač Partizana ne želi da ostane bez titule. Ja sam ogovoran, znam šta pričam. Rezultati mene čuvaju, ali čuvaju i igrače i ljude koji vode klub. Ja sam vjernik! Vjerujem u to da Partizan može da razvija mlade igrače i da napada titulu", zaključio je Stojaković.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan Nenad Stojaković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC