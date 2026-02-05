logo
Neočekivan obrt u Partizanu: Trener Nenad Stojaković ipak nije smijenjen!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Nenad Stojaković ostaje trener Partizana uprkos navodima da je danas smijenjen na sjednici Upravnog odbora.

partizan nije smijenio trenera nenada stojakovica Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Na sjednici Upravnog odbora FK Partizan ipak nije smijenjen trener Nenad Stojaković. Mediji su jutros objavili informaciju da nije dobio povjerenje rukovodstva, da bi potom ipak došlo do neočekivanog obrta i kako sada stvari stoje Stojaković će i dalje voditi crno-bijele, prenosi "Sportski žurnal".

Koliko dugo je "oročeno" to povjerenje zavisi samo od Stojakovića i njegovih rezultata sa Partizanom, pa će tako već nakon sljedeće utakmice koja je na programu u subotu protiv Radnika iz Surdulice biti pokrenuto pitanje njegovog statusa.

Na sjednici kojom je rukovodio predsjednik kluba Rasim Ljajić prisustvovali su još i potpredsjednici Predrag Mijatović i Milka Forcan, odnosno generalni direktor Danko Lazović, na čije je insistiranje upravo pokrenuta diskusija o smjeni Stojakovića. Ona je (za sada) odbijena.

Podsjetimo, Partizan je izgubio prvo mjesto na tabeli pošto je prethodnog vikenda remizirao sa Radničkim iz Niša (0:0), dok je prije toga na zatvaranju jesenjeg dela sezone izgubio i od IMT-a.

Tako se u dvije utakmice prednost od četiri boda u odnosu na Zvezdu pretvorila u minus od dva boda.

(MONDO)

Tagovi

Nenad Stojaković FK Partizan

