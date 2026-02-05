Trener Partizana ne treba da brine, barem zbog Žarka Lazetića

Dok se priča o otkazu Nenada Stojakovića u Partizanu, jasno je da prva opcija koja se spominje Žarko Lazetić - ipak nije opcija.

Izvor: MN PRESS

Danima je već napeto u FK Partizan i razmišlja se o smjeni trenera Nenada Stojakovića. Rukovodstvo je podijeljeno oko toga i za sada Stojakoviću podršku pruža isključivo potpredsjednik Predrag Mijatović - koji ga je prethodno izabrao na tu funkciju i preuzeo odgovornost da smijeni Srđana Blagojevića - dok mu takođe u korist ide i što novog rješenja nema ni na vidiku.

Iako su navijači Partizana pomislili da bi na klupu mogao da sjedne Žarko Lazetić, koji je nedavno dobio otkaz u Makabiju i koga su priželjivali i dok je vodio TSC, takva mogućnost ipak ne dolazi u obzir i njega Stojaković ne mora se plaši.

O čemu se radi? Žarko Lazetić je jednostrano raskinuo ugovor u Makabiju što znači da i dalje dobija platu u ovom klubu i tako će biti slučaj sve dok ne potpiše za novi klub. Međutim, pretpostavka je da će Lazetić čekati da ode na bolje, a ne da će "presjeći" aktuelni izvor primanja i preuzeti platu u Humskoj - koja sigurno ne može da se poredi sa onom koju dobija iz Izraela.

Upravo zbog plate je Partizan i otpisao brojna trenerska rješenja u posljednjih godinu dana, pa su ugovori koje je imao Srđan Blagojević - i koji danas ima Nenad Stojaković - gotovo beznačajni za budžet koji je ozbiljno "skresan".

Zbog svega toga, Stojaković ne mora da brine da će ga Žarko Lazetić, koji je takođe više puta figurirao kao opcija za klupu Partizana, zamijeniti u narednom periodu. Neko drugi? To je i dalje otvoreno pitanje, zavisi od rezultata do derbija, pa onda i od ishoda meča sa Crvenom zvezdom.

Nenad Stojaković zna da je svaki sljedeći meč opasnost za njega, pošto je pao na tabeli Superlige Srbije i crno-bijeli više nisu lideri kao u većem dijelu jeseni.

