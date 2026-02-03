Uprava Partizana za smjenu trenera, osim Peđe Mijatovića

Trener Partizana Nenad Stojaković na tapetu poslije novog kiksa.

Trener Partizana Nenad Stojaković nalazi se na izlaznim vratima Humske, ali klupu mu čuva sportski direktor Predrag Mijatović, prenosi "Mozzartsport". Nakon odlaska Srđana Blagojevića u novembru crno-bijeli nisu uspjeli da privedu jesenji dio sezone kako su željeli, na pripremama su pokazali dosta slabosti, da bi uslijedio kiks na proljećnoj premijeri protiv Radničkog iz Niša, koji je koštao crno-bijele i gubitka liderske pozicije.

Poslije osam izgubljenih bodova u kiksevima protiv Železničara, IMT-a i Radničkog, članovi uprave mimo Predraga Mijatovića su za odlazak Nenada Stojakovića, dok Mijatović i dalje misli suprotno i vjeruje u Stojakovića.

Mijat navodno želi da da još vremena Stojakoviću i sačeka predstojeći, 178. "vječiti derbi" koji bi mogao da bude spasonosni za trenera, ali i za čitavu sezonu. Igraće na kartu teškog rasporeda Crvene zvezde, kojoj derbi dolazi usred dvomeča Lige Evrope protiv Lila.

Da li će Mijatović izdržati pritisak vidjećemo, a konačna odluka bi mogla upravo da padne najkasnije 21. februara kada je na programu 178. vječiti derbi. Situacija je takva da su svi osim Mijatovića za Stojakovićevu smjenu koji nije uspio da nadogradi ono što je ostavio njegov preethodnih Srđan Blagojević, pa je legendarni napadač praktično pod pritiskom da prizna da je pogriješio.

I dalje je na snazi sukob između Mijatovića i Danka Lazovića čiji je dolazak prije godinu dana trebalo da bude ključni za preporod Partizana. Do dan danas u Humskoj prebrajaju dugove, a malo čime su uspjeli da obraduju navijače.

Stigla su tri zvučna pojačanja ove zime i biće značajna podrška mladim momcima u svlačionici i na terenu, ali je pravo pitanje da li ima ko da ih povede ka eventualnoj tituli koja u ovom momentu izgleda jako daleko.

