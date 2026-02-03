logo
Partizan se odrekao sina svoje legende: Za šest mjeseci nije odigrao ni minut za crno-bijele

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Defanzivac Ivan Vasiljević napustio Partizan nakon šest mjeseci i bez ijednog nastupa.

Ivan Vasiljević napustio Partizan Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan rastao se sa Ivanom Vasiljevićem (21), nekadašnjim reprezentativcem Srbije do 18 i 19 godina kao i bivšim štoperom u akademiji Atletiko Madrida. Samo šest mjeseci nakon što je stigao u srpski fudbal, kao veliki talenat koji se formirao u Španiji, Vasiljević se vraća u zemlju u kojoj je odrastao.

Nakon što se nije nametnuo trenerima Srđanu Blagojeviću i Nenadu Stojakoviću, Ivan Vasiljević će karijeru nastaviti u četvrtom rangu španskog fudbala. On će u narednom periodu kao pozajmljeni fudbaler Partizana igrati za Rajo Kantabriju, razvojni tim Rasinga iz Santandera.

Taj klub već je predstavio Ivana Vasiljevića, kojem bi ovo mogao da bude veoma važan potez u profesionalnoj karijeri. Tokom narednih šest mjeseci defanzivac će imati priliku da se dokaže u seniorskom fudbalu i izbori za novu priliku u nekom od najboljih timova Španije - ili za povratak u Partizan koji do sada nije ozbiljno računao na njega.

Vasiljević je ljetos stigao u Partizan, ali za šest mjeseci nije dobio ni minut na zvaničnim mečevima. Sjedio je na klupi za rezerve na jednom meču protiv Oleksandrije u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, na meču Kupa Srbije protiv Mačve iz Šapca kada su crno-bijeli i završili takmičenje zbog poraza, kao i na devet prvenstvenih mečeva.

Tokom mečeva protiv Radnika, Spartaka, Crvene zvezde i OFK Beograda, a zatim i na mečevima protiv Železničara, Javora, kragujevačkog Radničkog, Napretka i IMT-a na klupi za rezerve nalazio se i Ivan Vasiljević, ali nije dobio priliku da debituje za Partizan.

Njegov otac Petar Vasiljević svojevremeno je bio prvotimac Partizana i to u slavnoj generaciji koja je igrala početkom devedesetih. Nakon boravka u Humskoj karijeru je nastavio u Osasuni, a igrao je i za Albasete i Ahen prije nego što je u Obiliću završio igračku karijere. Petar je kasnije godinama radio kao trener u Osasuni, gdje je bio na raznim funkcijama, pa čak i kao šef stručnog štaba u prvom timu.

