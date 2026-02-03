Partizan u januaru napravio najveću grešku: Zbog nje mu izmiče titula u Superligi Srbije

Tokom januarskog prelaznog roka Partizan je doveo trojicu novih fudbalera - Sebastijana Poltera, Stefana Mitrovića i Sašu Zdjelara.

Izvor: MN PRESS

Nakon veoma uspješnog prvog dijela sezone u Superligi Srbije, tokom kojeg je osvojeno prvo mjesto i jesenja titula, Partizan je pred proljećni dio sezone mogao da se nada šampionskoj tituli. Nakon prvog proljećnog kola i kiksa protiv Radničkog iz Niša (0:0) u Humskoj, crno-bijeli su lidersko mjesto prepustili najvećem rivalu, a sada je pitanje da li su se stvari u prelaznom roku odvijale baš u šampionskom ritmu.

Prvi je stigao Sebastijan Polter (34), zatim praktično istovremeno bivši saigrači iz reprezentacije Stefan Mitrović (35) i Saša Zdjelar (30), ali je utisak da dolazak trojice fudbalera u Humsku malo kasni. Vrijeme je prolazilo dok je Partizan rješavao nagomilane probleme - FIFA suspenziju po tužbi Patrika Andradea, odnosno prolazak UEFA monitoringa zbog kojeg je pozajmio novac od države i košarkaškog kluba.

Potrebniji Partizan pojačanjima nego obrnuto?

Zbog njegovih godina, nivoa fudbala na kojem je igrao i minutaže u prethodnom klubu, nije teško zaključiti da je Partizan jedna od posljednjih stanica u karijeri njemačkog napadača Sebastijana Poltera. Boravak u Humskoj biće za njega zanimljivo iskustvo, jer bi Partizan mogao da mu omogući mnogo više prostora na terenu nego što je imao u Njemačkoj.

Tokom jesenjeg dijela sezone Polter je odigrao 90 minuta za rezervni tim Ajntrahta iz Baunšvajga, 30 minuta u Kupu Njemačke i samo 150 prvenstvenih minuta za prvi tim tog njemačkog kluba - razvučenih na čak 10 mečeva! Treba imati u vidu da Polter stiže iz drugog ranga njemačkog fudbala, a ne iz Bundeslige.

Nakon perioda u kojem nije mnogo igrao, Polter nije počeo pripreme sa Partizanom, priključio se ekipi u finišu i odmah zaigrao protiv Rakova. Formu je trebalo da hvata na posljednje dvije pripremne utakmice, koje su iz različitih razloga otkazane, pa tek treba da se razigra u novom klubu.

Sa druge strane, Mitrović nije odigrao ni minut za Gent ove sezone, dok je Zdjelar već mjesecima bez kluba i tokom jeseni je povremeno trenirao sa Partizanom za koji je svojevremeno odigrao skoro 200 mečeva. Njemu će, vjerovatno, biti potrebno najmanje vremena za prilagođavanje, ali je teško očekivati da će odmah nakon potpisa biti u idealnoj formi da ispuni sva očekivanja kluba i navijača.

Sebastijan Polter je posljednji meč odigrao 12. decembra i tada je na terenu bio samo minut, protiv Dinama iz Drezdena. Saša Zdjelar je posljednji meč odigrao 30. jula protiv Ahmata u Kupu Rusije, kada je na terenu proveo 15 minuta. Stefan Mitrović je posljednji meč odigrao 23. aprila, kada je bio starter i kapiten protiv Anderlehta. Izašao je iz igre u 82. minutu meča.

Dvojica nekadašnji reprezentativaca Srbije meč protiv Radničkog iz Niša odgledali su sa tribina stadiona u Humskoj, dok je Polter bio starter i odigrao je prvih 70 minuta na utakmici. Njegov debitantski nastup u dresu Partizana neće se dugo pamtiti.

Gdje je Partizan izgubio vrijeme?

Sredinom decembra 2025. godine stigla je informacija da je Partizan suspendovan i da mu FIFA neće dozvoliti da licencira nove igrače u naredna tri prelazna roka. Ubrzo smo saznali kakva je zapravo situacija i zašto su crno-bijeli pod kaznom najvažnije fudbalske organizacije, a oglasio se i sam klub.

Partizan je istakao da je već mjesecima znao da će ga FIFA kazniti zbog procesa koji je pokrenuo vezni fudbaler Patrik Andrade, bivši igrač kluba iz Humske, kojem se dugovao ogroman novac. Rasim Ljajić se oglasio tada i otkrio da je Partizanu zbog nagomilanih kamata i sudskih troškova potrebno 1.600.000 evra, dok je Predrag Mijatović zbog drugog slučaja naglasio da će ponovo moliti Aleksandra Vučića i tražiti novac za pomoć Partizanu.

Potpredsjednik Partizana zadužen za sportska pitanja fokusirao se na UEFA monitoring, koji Partizan mora da prolazi kako bi dobio licencu za takmičenje u Evropi. Crno-bijelima su bila potrebna 2,2 miliona evra, ali tu nije kraj mukama - nakon što su usjpešno obavili posao i pronašli novac u januaru, čelnike čekaju novi izazovi. Partizan mora da plati 1,1 milion evra za reprogram poreza, a zatim po 400.000 evra na svakih mjesec dana do izmirenja duga. Fudbalskom klubu Partizan su u januaru pomogli država, ali i košarkaški klub Partizan.

Kako je Partizanu propao plan za prelazni rok?

Pored toga što su se do polovine januara bavili procesima koji su se vodili pred FIFA, UEFA i FSS, čelnici Partizana su mnogo vremena izgubili i na "slučaj Jovan Milošević". Po informacijama iz Njemačke, Partizan je od samog kraja jesenjeg dijela prvenstva imao minimalne šanse da produži pozajmicu talentovanog napadača, a još manje da otkupi nekadašnjeg fudbalera Vojvodine. Ipak, crno-bijeli nisu odustajali.

Stigla je Štutgartu čak i ponuda od 5.000.000 evra koju je Partizan planirao da realizuje na kraju sezone, iako je u ovom trenutku jasno da u klupskoj kasi ne postoji taj novac. Njemački tim je nakon nekoliko odbijanja Partizana odlučio da Jovana Miloševića pošalje na pozajmicu u Verder, smatrajući da je srpski napadač partijama u jesenjem dijelu prvenstva "prerastao" Superligu Srbije.

Očekuju Nijemci da se Milošević dokaže i u elitnom rangu njemačkog fudbala, pa da za nekoliko mjeseci u klub donese mnogo više od pet miliona evra. Možda čak i duplo više, jer su tokom januara stidljivo pominjali da bi ih zadovoljilo desetak miliona za budućeg seniorskog reprezentativca Srbije.

Dok je cijela ta saga trajala, djelovalo je da Partizan nema "plan B". Kasno je kao opcija pojavila ideja da iz Rusije stignu dvojica fudbalera CSKA iz Moskve - Artjom Šumanski i Mihail Rjadno, ali je u međuvremenu i taj posao propao, pa je Partizan na početku februara ostao sa trojicom novajlija i već dva izgubljena boda u šampionskoj trci.

Može se čuti da Partizan nije završio prelazni rok, odnosno da se traže dugoročno rješenje na mjestu lijevog beka i još jedan igrač na krilnim pozicijama, ali... Partizan je pripreme počeo 5. januara, odnosno prije skoro mjesec dana, a igrači koji bi sada stigli u klub svakako bi morali da dobiju nekoliko nedjelja da se priviknu na novi tim. Da li ima vremena za to? Teško je reći.

Prije svega, pitanje je da li će Mitrović i Zdjelar uspjeti da uhvate ritam nakon perioda bez takmičarskih mečeva, a zatim da li će i eventualne novajlije uspjeti da im se priključe. Kada se na to dodaju problemi sa Gajasom Zahidom i Janisom Karabeljovim koji živi u Teleoptiku, jasno je da situacija nije sjajna. A raspored ne prašta - već 22. februara igraće se derbi na stadionu "Rajko Mitić", a crno-bijeli prije toga imaju gostovanje Radniku u Surdulici i meč protiv subotičkog Spartaka u Humskoj. Eventualni poraz od najvećeg rivala vjerovatno bi značio da će Partizan i u trećem derbiju ove sezone, u plej-ofu Superlige Srbije, gostovati Crvenoj zvezdi.