Nenad Stojaković je već poslije prvog proljećnog kola Superlige izgubio lidersku poziciju na tabeli i zato bi mogao da bude smijenjen.

Izvor: MN PRESS

Loš kraj prvog dijela sezone, loše pripreme i loš početak drugog dijela sezone mogle bi da znače ozbiljne promjene u Humskoj. Nenad Stojaković je pred otkazom u Partizanu i prethodnih dana - posebno od kada su crno-bijeli remizirali sa Radničkim (0:0) - sve glasnije se priča o tome, prenosi "Mozzart Sport".

Trenutno se razmatra da li bi i kako moglo da dođe do rastanka sa njim, a kao i u nekoliko prethodnih slučajeva problem je u tome što Partizan nema "rješenje u rukavu", odnosno trenera koji bi mogao odmah da sjedne na užarenu klupu.

Vidi opis Nenad Stojaković pred otkazom u Partizanu: Uprava opet podijeljena, a vrijeme curi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 23 / 23

To nije i jedini problem za Partizan nego i činjenica da je rukovodstvo podijeljeno po ovom pitanju. Kao što je poznato Srđana Blagojevića je smijenio Predrag Mijatović, na čiji rizik je angažovan upravo Nenad Stojaković iz Teleoptika, sa čim se nije složio Danko Lazović. On je bio za to da se zadrži Blagojević, vjerujući da Partizan mora da vjeruje treneru na duže staze, dok je u čitavoj situaciji predsjednik kluba Rasim Ljajić bio rezervisan i nije se pretjerano miješao u sportska pitanja.

Samo nekoliko mjeseci kasnije, nakon što je Stojaković "prokockao" prednost na tabeli koju je Partizan imao u odnosu na Zvezdu, koja sada ima bod više, ponovo se razmišlja o promjeni trenera prije nego što bude kasno, posebno ako za kriterijum uzimamo način na koji je smijenjen Srđan Blagojević.

Izvor: FK Partizan Beograd/Youtube

Kriza u kojoj se Partizan nalazi djeluje kao mnogo značajnija od one zbog koje je Blagojević "platio glavom", posebno jer su cijele pripreme u Turskoj "protraćene" na tri utakmice (odnosno dvije, jer je Stojaković jednu odlučio da ne vodi) i tek potom su stigla iskusna pojačanja. Sa njima je Partizan planirao da "odbrani" prednost na tabeli, ali već sada se nalazi u situaciji da kaska za "vječitim" rivalom i da se uskoro bliži derbi.

Da li će Stojaković dočekati 22. februar i meč na stadionu "Rajko Mitić" kao trener Partizana, prije svega zavisi od toga da li će crno-bijeli u međuvremenu pronaći novog trenera, a znamo kako je ta potraga izgledala poslije Blagojevića.