"Čestitam igračima, dali su sve od sebe": Stojaković komentarisao remi sa Radničkim

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Partizan protiv Radničkog iz Niša nije uspio da slavi na domaćem terenu u 21. kolu Superlige

Nenad Stojaković o remiju Partizana i Radničkog Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizan je na domaćem terenu, a u 21. kolu Superlige, ostao bez pobjede protiv Radničkog iz Niša (0:0). Crno-bijeli su imali nešto više prilika u završnici meča, na sve to Partizan je imao i igrača više od 35. minuta, ali sve to nije bilo dovoljno da jesenji šampion ostvari pobjedu. Na kraju, trener Partizana Nenad Stojaković čestito je rivalu, ali i svojoj ekipi.

"Fudbal uvijek pokazuje neke stvari... to je fudbal. Stvari koje se čine nemogućim, one koje su nemoguće postaju moguće. Najprije bih čestitao igračima Radničkog na fer i poštenoj borbi. Zahvalio bih se navijačima, bez njih ne možemo. Čestitao bih i igračima Partizana, dali su sve od sebe u ovom trenutku. Imali smo svoje šanse, nismo ih iskoristili. Idemo dalje, treniramo, radimo", rekao je Stojaković poslije meča.

Na konstataciju da fudbal pokazuje razne stvari, Stojaković je još samo dodao: "Pokazuje da moramo još više da radimo, da šanse koje stvaramo moramo da realizujemo. To mi pokazuje", rekao je trener Partizana.

Fudbaler Partizana Janis Krabeljov nije bio na klupi crno-bijelih.Trener Partizana samo je kratko odgovorio na pitanje o izostanku: "Nemam komentar".

Šta je rekao Takis Lemonis?

Trener Radničkog iz Niša bio je iskren - igra njegove ekipe promijenila se nakon crvenog kartona u 35. minutu. "Poslije crvenog kartona, mnogo stvari se promijenilo. Morali smo da se branimo kompaktno, u drugom poluvremenu smo imali veliku šansu iako je Partizan imao dvije ili tri šanse. To je normalno, oni su dobar tim. Ovaj rezultat nam daje samo pouzdanje da igramo dobro u narednim utakmicama", rekao je grčki strateg.

