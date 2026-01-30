Nenad Stojaković odgovorio na prozivku Gajasa Zahida

Oglasio se Nenad Stojaković pred meč Partizana i Radničkog i dotakao situacije sa Zahidom.

FK Partizan u subotu od 15 časova igra prvi meč drugog dijela šampionata protiv Radničkog iz Niša, a cilj je da se ostane na liderskoj poziciji na tabeli. Crno-bijeli su imali vrlo čudne pripreme, tokom kojih su odigrali samo tri utakmice, a ono što je uz to privuklo pažnju bila je i burna izjava Gajasa Zahida.

Optužio je Norvežanin trenere Partizana da "ne biraju tim", pa da je to razlog zbog koga ne igra, a sada mu je Stojaković prvi put i odgovorio na takve riječi.

"Svi su nešto išli okolo, a niko nije pitao čovjeka koji zaista o tome odlučuje. Ne znam šta ima da se pojašnjava, on ima ugovor i trebalo bi da se ponaša u skladu sa tim, a ja sam trener koji bira tim i igrače. I vrapcima je poznato da Partizan želi mlade snage, a ako je naša procjena da neko ko je dovoljno iskusan, a ne može da doprinese koliko bi trebalo onda je to - to. Zašto se to pitanje postavlja za njega, a ne za neke druge igrače?", upitao je nezadovoljni Stojaković.

U međuvremenu pojavila se informacija da bi Zahid mogao na Kipar, s tim da se ipak nije govorio s Anortozisom, tako da ako ne pronađe novi klub - pitanje je da li će igrati ovog proljeća. Zato bi mogao sin Laneta Jovanovića.

"U pitanju je sjajan mladi, talentovani igrač. U svim školama fudbala je uvijek bio najbolji u generaciji, Partizan ne smije da propusti šansu da ispusti tako nadarenog igrača. Od njega zavisi kako će popraviti stvari koje nisu sjajne, a poboljšati one koje su dobre", dodao je Stojaković.

Istakao je trener Partizana da je poslije dolaska Stefana Mitrovića, Sebastijana Poltera i Saše Zdjelara ekipa "povezanija" i vjeruje da će bit ijoš bolji ovog proljeća.

Ipak, u prvom kolu proljećnog dijela neće moći da računa na Nemanju Trifunovića, Marija Jurčevića i Matiju Milovanovića.

